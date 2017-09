Crece un 40% la producción de la DOP Jamón de Teruel

En los seis primeros meses de este año, se han marcado en curado 145.115 piezas de jamón de Teruel con denominación de origen lo que supone un aumento del 40%. La demanda de este producto sigue estando por encima de la oferta.

Este incremento del 40% registrado entre el 1 de enero y el 31 de junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2016 -se marcaron en curado 103.450 piezas- "es una buena señal", según ha indicado el presidente de la DOP Jamón de Teruel, Ricardo Mosteo, a elEconomista.es

El aumento de la producción ha sido notable y la previsión es que se mantenga en la segunda parte del año, ya que desde el Consejo Regulador se prevé superar la cifra de 202.355 jamones de Teruel curados del año 2016.

El marcaje de jamón en fresco también ha registrado unos datos positivos con 188.088 piezas en el primer semestre del año, lo que supone un aumento del 3,5% en comparación con los seis primeros meses de 2016, período en el que se marcaron en fresco 181.709 jamones. El año pasado, el marcaje de jamón DOP en fresco fue un 42% superior al de 2015.

Sin embargo, el presidente de la denominación de origen Jamón de Teruel se ha mostrado moderadamente satisfecho con la producción de paleta DOP en la que se ha producido "una desaceleración. Es un producto nuevo que necesita encontrar su nicho de mercado. El año pasado se produjo un aumento del 300% y hay que hacer un análisis de su evolución en los próximos años. Es una tendencia completamente normal" tras el boom de 2015, cuando se introdujo masivamente la paleta fresca en los secaderos tras su declaración como producto Denominación de Origen de Teruel.

La producción de paleta curada de Teruel DOP ha sido de 19.900 piezas marcadas frente a las 39.389 del mismo período del año anterior, mientras que el marcaje de la paleta en fresco ha sido de 37.122 piezas frente a las 52.614 piezas marcadas de enero a junio de 2016.

Más demanda

Los aumentos registrados en el marcaje en fresco y en curado del Jamón de Teruel "responde a que hay más demanda que oferta" por dos años consecutivos. "Se marca, pero sigue habiendo demanda por encima de la oferta", que en la actualidad no es fácil de aumentar porque "hay unas normas que seguir. En dos años habrá más granjas de madre en proyecto y habrá más cerdo de Denominación de Origen", que además debe cumplir el requisito de estar en el secadero 14 meses. "No es flor de un día. No queremos aumentar por aumentar, sino mantener la calidad".

La demanda del producto viene principalmente del mercado nacional, que es el principal destinatario de la producción, aunque también es un producto que se comercializa -en torno a un 15%-, a nivel internacional, siendo Alemania, Francia e Italia los principales mercados dentro de Europa. Además, hay puntos de salida en Asia, en concreto, en Japón y Corea.

Próximos proyectos

La agroindustria tiene un especial peso dentro de la economía de la provincia turolense -genera más de 2.000 empleos directos-, y sobre todo el Jamón de Teruel, cuya DOP engloba a 162 granjas, 35 secaderos, 20 salas de envasado, 9 mataderos, 10 salas de despiece y 11 fábricas de pienso.

Una importancia que ahora se va a impulsar, ya que el Consejo Regulador contará con una sede propia en la ciudad de Teruel. "Es una de las cosas que más orgullo nos produce. Por primera vez, tendremos sede propia" en la que se llevarán a cabo algunas actividades como cursos de corte y se ofrecerán 'jamón experience' para que los turistas puedan conocer el producto y vivir sensaciones.

Una cultura y valor del Jamón de Teruel que también se va a poner en valor a través de la Guía Peñín del Jamón de Teruel, que se presentará próximamente y con la que se pretende "crear una cultura del jamón como la del vino. Es una promoción muy importante. Confiamos en la calidad de nuestro producto y así lo hacemos ver".

Esta guía -en la que la DOP se ha unido a este partner para crecer-, se ofrecerá a través de hostelería, tiendas gourment... para "transmitir y que se pueda conocer la profesionalidad de nuestro jamón".

Además, se espera que próximamente se obtenga la marca de garantía para la obtención posterior de la IGP de carne de cerdo de Teruel con la que se quiere aportar más valor añadido a la cadena de operadores, sobre todo, del sector ganadero acogido a la DO.

Feria del Jamón

Los datos de evolución del Jamón de Teruel y los próximos proyectos que se van a poner en marcha en la denominación de origen se han dado a conocer en la asamblea general, que se ha celebrado esta tarde, coincidiendo con la XXXIII Feria del Jamón de Teruel.

La feria comprende diferentes actividades en torno al jamón de Teruel de DOP como actos musicales, deportivos, culturales y comerciales, entre otros, además de elegirse el jamón, que recibirá el Premio de Calidad de Jamón de Teruel de 2017.

