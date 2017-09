Nodebonada facilita las reclamaciones por plusvalías municipales a través de Internet

La herramienta digital, que cuenta con el respaldo del despacho Fuentes Ventura, ha ampliado sus servicios para que los ciudadanos puedan gestionar online las reclamaciones bancarias o ante la Administración por cláusulas suelo o por plusvalías municipales.

Gestionar a través de Internet las reclamaciones por plusvalías municipales de forma ágil y fácil ya es posible. La herramienta Nodebonada.com ha ampliados sus servicios con el fin de facilitar que los ciudadanos afectados por las plusvalías municipales puedan realizar su reclamación sin necesidad de desplazarse a un despacho de abogados.

A través de la herramienta digital, que cuenta con el respaldo del despacho Fuentes Ventura, ya es posible que todos aquellos ciudadanos que hayan vendido un inmueble por valor inferior al precio de su compra puedan reclamar la devolución de la plusvalía municipal y los intereses generados.

Para realizar esta reclamación, esta plataforma online cuenta con un apartado específico en su web denominado 'Plusvalías municipales', además de tener habilitada una herramienta en la propia web con la que el usuario puede comprobar rápidamente si es afectado y podría tener derecho a esta reclamación.

Con este servicio de reclamaciones de la plusvalía municipal, Nodebonada da un paso más en su actividad, ampliando su cartera de prestaciones para los usuarios, según han indicado a elEconomista.es

Una ampliación de servicios que también comprende el inicio del proceso para dejar de figurar en ASNEF o en las listas de morosos cuando la deuda que se exige no es real, no está justificada o bien no se ha hecho una reclamación previa, entre otros posibles supuestos.

Estos dos nuevos servicios -las reclamaciones por plusvalías municipales y ASNEF-, se suman a la actividad inicial de Nodebonada y que se mantiene en la actualidad, comprendiendo también las reclamaciones bancarias por los gastos de la hipoteca o por las cláusulas suelo en las que la banca, en general, está tendiendo a judicializar cada caso, no siendo satisfechas el 88% de las reclamaciones en la vía previa a la judicial.

"Salvo excepciones, la mayoría de las entidades son reacias a negociar fuera de los juzgados a pesar de haber provisionado sumas para hacer frente a las reclamaciones", según ha afirmado Jorge Aguado, uno de los responsables del Área Legal de Nodebonada.com

La ampliación de la carta de servicios se produce también a raíz del afianzamiento que se está produciendo en el sector de la abogacía online. "El proceso se lleva a cabo en idénticos términos de calidad que la abogacía tradicional, pero con unos métodos más eficientes, del siglo XXI, y sin riesgos ya que, si el cliente no obtiene resultados, no asumirá la minuta que tradicionalmente conlleva este tipo de servicios".

La herramienta ofrece también otra serie de servicios para el consumidor como la posibilidad de consultar el estado de la reclamación en tiempo real o incorporar los archivos y documentos vía web para que los abogados de Nodebonada puedan analizarlos.

