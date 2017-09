Más de 600 autónomos transportistas han dejado su actividad por la crisis

Eva Sereno: la periodista que de´cía que el pequeño comercio no debía tener problemas para incorporarse a las nuevas reglas de la competencia: ella, que como consumidora y cliente final, compra en mejores condiciones que el pequeño comercio.



Ahora me cuenta lo del transporte: y no dice nada del deterioro del sector por empresas y conductores especialmente del Este que han destruido las posibilidades de los transportistas españoles.



Vaya periodismo : qué pena.