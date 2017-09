Muving trae el alquiler de sus motos eléctricas a Zaragoza

La compañía ha comenzado su implantación en la capital aragonesa con 50 motocicletas. Una cifra que prevé aumentar hasta las 100 motos en el plazo de un mes ante la elevada demanda que ha registrado en menos de una semana de actividad.

Moverse por Zaragoza de una manera sostenible, cómoda y alquilando una motocicleta eléctrica ya es posible gracias a Muving, empresa gaditana que está en proceso de expansión por España y dentro del que se contempla su implantación en la capital zaragozana, que "es ideal para prestar este servicio", según ha explicado Miguel Ángel Martínez, director de Marketing y Comunicación de Muving, a elEconomista.es

La empresa acaba de comenzar a prestar este servicio de alquiler de motocicletas eléctricas de 125 centímetros cúbicos en Zaragoza, tras ofrecerlo en otras ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona o Málaga, entre otras.

Muving cuenta con un total de 50 motocicletas eléctricas -se conocen por su llamativo color amarillo-, aunque ante la aceptación que está teniendo este servicio, ya está previsto aumentar la presencia en la capital aragonesa.

"En menos de una semana, se han registrado 600 clientes", por lo que ya en el mes de octubre contarán con un parqué de 100 motos, cifra que se elevará hasta las 135 a finales de este año.

Económico y sostenible

El alquiler de las motos eléctricas presenta varias ventajas a la hora de moverse por la ciudad. "No hay contaminación ni de humo ni de ruido en el desplazamiento de moto. Tiene cero emisiones". Además, es más cómodo que un coche ante los atascos y también económico porque "se alquila por minutos", teniendo el usuario que pagar 18 céntimos con IVA por minuto. "El viaje medio es de unos diez minutos, por lo que el coste sería de 1,80 euros". Ahora, con la llegada a Zaragoza, el alta en Muving es gratuita y se ofrecen 30 minutos de regalo.

Las motocicletas eléctricas tienen a su vez la ventaja de que pueden ser utilizadas por cualquier persona, siendo tan solo necesario ser mayor de 18 años y tener la licencia legal para conducir motos (A1 o B con más de tres años de antigüedad).

El sistema también es muy sencillo y cómodo de utilizar, puesto que todo se realiza a través del smartphone. De hecho, se emplea una aplicación móvil -disponible para Android e iOS., en la que el usuario tiene que registrarse para comenzar a utilizar este servicio, teniendo que indicar sus datos, una tarjeta de crédito y remitir una copia de su carné de conducir para que Muving lo compruebe y autorizar el alta.

Tras este proceso, el cliente puede ver las motocicletas eléctricas que tiene más cercanas y sus características, distancia... para reservarla, si está conforme. "Dispone de 15 minutos sin cargo desde que hace la reserva hasta que comience su uso" para el deslazamiento.

Las motocicletas, que tienen dos cascos y redecillas higiénicas, no emplean llave, sustituyéndose por el móvil, y pueden tanto cogerse como dejarse, una vez finalizado el desplazamiento, en cualquier estacionamiento, puesto que no hay estaciones específicas como sucede en el caso de las bicicletas. Eso sí, hay que dejarla siempre bien estacionada para no tener que pagar ninguna multa, cuyo importe correspondería abonar al usuario.

Las motocicletas de Muving, que están aseguradas a terceros, tampoco necesitan puntos de recarga para las baterías. "Las motos llevan dos baterías. Como están monitorizadas en tiempo real, podemos ver si se ha desgastado la batería. Nuestros operarios hacen rutas para sustituirlas". De media, una moto puede hacer un recorrido de unos 65 kilómetros sin cambiar la batería.

PUBLICIDAD