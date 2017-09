El bodeguero Fernando Mora, nombrado Master of Wine

En España solo hay cuatro Masters of Wine nombrados por el Institute of Master of Wine, que fue creado por los comerciantes de vino británicos para mejorar su formación.

Fernando Mora, fundador de las bodegas aragonesas Cuevas del Arom y Frontonio, se incorpora así a este reducido grupo de Masters of Wine en España y que, a nivel mundial, está formado por 356 en 29 países, estando 151 fuera del Reino Unido.

Los Masters of Wine son los profesionales del vino más respetados y suelen ocupar puestos de decisión de compra vitales para el sector del vino.

El Institute of Master of Wine (IMW) se creó en el año 1953 por los comerciantes de vino británicos con el fin de mejorar su formación. En aquel año, sólo seis de los 21 candidatos superaron el examen. Hoy en día, el número de aprobados sigue siendo mínimo, estando en menos del 10% anual.

En la actualidad, hay cerca de 400 estudiantes aspirantes a convertirse en maestros del vino de 40 nacionalidades. Los candidatos deben demostrar capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico.

Para solicitar la admisión al programa MW, es necesario estar vinculado al mundo del vino, tener el diploma WSET u otra titulación especializada y superar una prueba de acceso teórica y una cata a ciegas.

