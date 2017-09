La firma Nº1 de Twinner se expande en España con una nueva apertura en Sevilla

Esta nueva tienda es el noveno punto de venta de esta enseña de Twinner Iberia, que prevé alcanzar los 200 puntos de venta en cinco años.

Este nuevo punto de venta de la firma Nº1 se ha abierto en la calle San Eloy 33 de Sevilla, en el pleno centro comercial de esta ciudad con el fin de acercar sus productos y prendas deportivas tanto a los turistas como a los ciudadanos de esta capital.

El nuevo establecimiento ha sido puesto en marcha por Cristóbal Soria, que comenzó su carrera profesional como árbitro, empezando en 2011 una nueva etapa como colaborador de diversos programas y tertulias deportivas. Además, tiene una dilatada experiencia en el sector del retail al ser propietario de varios establecimientos de ropa de moda.

Nº1 en zapatillas by Foot on Mars es el nuevo modelo de Twinner Iberia para calzado sportwear, que también incluye otro lineal más deportivo de look casual, además de textil y complementos.

En las tiendas de esta firma se puede encontrar principalmente calzado sportwear, calzado casual, textil y complementos de marcas como Adidas, Asics, Converse, Havaianas, Le Coq Sportif, New Balance, New Era, Puma, Nike, Reebok, Skechers y Vans.

Un nuevo modelo homogéneo y vertical de Twinner Iberia con el que se prevé alcanzar los 200 puntos de venta en los próximos cinco años.

De momento, ya se contemplan nuevas aperturas en los próximos meses en Basauri (Bizcaia), Castellón, Ribeira (A Coruña), Alagón (Zaragoza), Cambados (Pontevedra), Tuy (Pontevedra), La Garrucha (Almería), Navalmoral, Granollers (Barcelona), El Barco y Cangas de Morrazo (Pontevedra), entre otras.

