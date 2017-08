Ytalento impulsa la carrera de directivos y políticos a través del coaching

La empresa zaragozana Ytalento aplica el coaching a directivos y ejecutivos, así como a políticos, para ayudarles a conseguir sus objetivos. Un proceso que se apoyan también en técnicas de mentoring, liderazgo, inteligencia emocional o neurolingüística, así como en la propia experiencia de la emprendedora Ana Sanz.

Lograr el crecimiento personal y profesional de políticos y personas del ámbito empresarial es uno de los principales objetivos de la empresa Ytalento, puesta en marcha por la emprendedora Ana Sanz, con el fin de acompañar a empresarios, ejecutivos, directivos de grandes y pequeñas empresas, emprendedores y también autónomos en este proceso con el que también se trabaja con políticos y en el que se emplean diferentes técnicas y metodologías.

La idea original de Ytalento "nació hace aproximadamente cuatro años y medio porque quería ayudar a las pymes, autónomos, autónomos y emprendedores que ponen en marcha su negocio de una manera más visible. A partir de ahí, empecé a formarme en coaching, liderazgo, neurolingüística, inteligencia emocional... y comencé hace cuatro años con el coaching ejecutivo", según ha explicado Ana Sanz, emprendedora y fundadora de Ytalento, con sede en el CIEM de Zaragoza, a elEconomista.es

Y con esta idea nació Ytalento, que se caracteriza por trabajar de forma práctica y por usar herramientas y dinámicas con las que se produce la reflexión. "Hacemos un paréntesis para que la persona mire hacia adentro" y con las herramientas se extrae la información para dirigir "los pasos a metas, temporalizarlas, planificarlas... Una parte importante es la reflexión para lo que hay que generar un ambiente de confianza porque, a veces, no estamos acostumbrados a mirar hacia dentro".

Unas técnicas que se trabajan con los equipos y profesionales relacionados con el ámbito de la empresa, que sobre todo tienen "dificultades para gestionar el tiempo y de priorización. Vamos acumulando y no vemos si eso es importante o no y si sirve o no. No da tiempo a hacer todo y que todo esté en coherencia por valores. A veces se gira la vista y se ve que el camino no está en consonancia y uno no se siente a gusto porque se dejan de hacer unas cosas por otras".

Ante esta situación, el programa se centra en "ordenar todo", aparte de poderse abordar otros temas y preocupaciones de los directivos o responsables de empresas y negocios como la preparación de reuniones porque se lanza "un producto nuevo o bien para que la persona se sienta segura cuando acude a reuniones".

También para políticos

Estas técnicas que se emplean en ese acompañamiento se complementan con la propia experiencia de la emprendedora en el ámbito de la empresa y en el campo de la política en el que ha estado inmersa durante 18 años tras ocupar diversos cargos de responsabilidad en un partido político, a nivel autonómico, provincial, local, juventudes y que le han permitido vivir la política desde dentro y afrontar procesos como unas elecciones.

Un colectivo, el de los políticos, para el que Ytalento pondrá en marcha en septiembre un programa específico de crecimiento político, "que mezcla formación personalizada con coaching, mentoring y consultoría. Es un plan estratégico para la política", que aborda diferentes áreas como el ámbito familiar, el partido, los votantes...

El programa permitirá ir progresando "porque hay elecciones en dos años" ante las que muchos políticos tienen que poner sus perspectivas y situarlas en ese camino para llegar con la mejor predisposición posible". Con este objetivo, el programa ahondará en la comunicación, liderazgo o el autocontrol, entre otros conceptos.

Además, se permite trabajar los puntos débiles de muchos políticos como "la inseguridad. Parece que por ser políticos y ocupar cargos de responsabilidad se debe estar seguro de todo".

También con ellos se trabaja en diseñar su estrategia para los cuatro u ocho años que quieren estar en política y en su transición hacia otra actividad profesional tras dejar el ámbito político.

Son líneas de actividad que Ytalento está llevando a cabo en Aragón, "aunque ahora estoy saliendo fuera de la comunidad aragonesa", ya que también se están desarrollando estas acciones en Madrid.

PUBLICIDAD