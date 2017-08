Los agricultores salen a la calle para denunciar la crisis del sector de la fruta

Las principales organizaciones agrarias han convocado movilizaciones con el fin de denunciar la situación que atraviesa el sector en el que los fruticultores no están cubriendo ni los costes de producción. Desde el Ministerio de Agricultura se ha ampliado el cupo de retirada de fruta de hueso a 10.000 kilos, pero la medida sigue siendo insuficiente para el sector.

Los fruticultores saldrán este lunes a la calle en la comunidad aragonesa para denunciar la crisis de precios que afecta al sector de la fruta. UAGA-COAG, Asaja, cooperativas y la OPFH del Banco Cinco han convocado una movilización de productores de fruta en el que los tractores tomarán las calles de la localidad oscense de Fraga -una de las más afectadas-, para pedir medidas con las que se pongan soluciones urgentes a la situación actual.

En las últimas 48 horas, las principales organizaciones agrarias aragonesas han mantenido reuniones con el Ministerio de Agricultura para explicar la situación y pedir que se adopten medidas urgentes. Ayer, era el turno de UAGA y hoy representantes de ASAJA Aragón se han reunido con los representantes ministeriales.

Unos encuentros que han dado como resultado el aumento del cupo de la retirada hasta las 10.000 kilos de fruta de hueso, aunque la medida sigue siendo insuficiente para el sector que estima que debería retirarse como mínimo unos 20.000 kilos de fruta en Aragón, según UAGA, y entre 30.000 y 40.000 kilos de acuerdo con las estimaciones de ASAJA Aragón para esta comunidad y Cataluña. Una cantidad esta última que, precisamente, coincide con las importaciones que realizaba Rusia y que dejaron de exportarse al país con el veto ruso.

Y, precisamente, el fin de las medidas puestas en marcha para paliar los efectos negativos del veto ruso en el sector, junto con una sobreproducción, la entrada en el mercado de grandes empresas que producen a precios muy bajos pero sin calidad y la especulación que se está realizando aprovechando esta coyuntura son los principales factores que han desencadenado esta crisis que, para el sector, requiere medidas urgentes para paliar la situación actual, pero también estructurales para impedir esa especulación.

Los principales productos afectados son el melocotón, la nectarina y el paraguayo, que se cultivan sobre todo en la zona de Fraga, Cinco Medio y Bajo Cinca, aunque la misma situación se está empezando a producir en otras zonas de Aragón como Calatayud. "Ahora también se nota aquí. Hacemos una recogida más tardía y se nota de una semana a otra que cambian los pedidos", explica Francisco Ponce, responsable del sector de la Fruta en la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG, a elEconomista.es

Los fruticultores denuncian los bajos precios que están percibiendo por la fruta, con los que no pueden cubrir costes de producción. "El precio de mercado es ridículo. Es de 20 céntimos por kilo, cuando a un agricultor le cuesta producir entre 30 y 35 céntimos", añade Francisco Ponce, quien aclara que para poder vivir de la fruta se tendría que percibir como mínimo unos 40 céntimos. "El agricultor está perdiendo dinero. En el mercado hay fruta de grandes empresas que producen muchos kilos, pero no con calidad".

Incluso hay agricultores que no están percibiendo nada. "El fruticultor está entregando al operador y al distribuidor el producto sin precio y sin fecha de cobro", según aclara Ángel Samper, secretario general de ASAJA Aragón, a elEconomista.es

Una situación que es similar a la de "un asalariado al que el empresario le dice que va a ver cómo me va y, según como me vaya, guardando márgenes y beneficios, te pagaré algo no nada. Si esto ocurriese con los asalariados, entraría de facto la vía judicial". La situación está sucediendo en la fruta. "El almacenista, operador... le puede decir al agricultor a los cuatro o cinco meses que la variedad sale a cero euros", añade el secretario general de ASAJA Aragón.

"La administración -afirma Ángel Samper-, tiene que entrar en estas transacciones y tiene que evitar ese grado de perversión y garantizar que no se vaya a producir" esa especulación.

Ante esta situación, los agricultores demandan medidas como el aumento del cupo de retirada, que es la "única medida urgente posible" porque "las cámaras están llenas y hay colapso importante", aseguran desde ASAJA Aragón.

Además, desde UAGA-COAG también se plantean otras propuestas como la reducción a cero de los módulos del IRPF y del IBI, ayudas o moratorias para que los agricultores no amorticen el primer pago de la cuota de los préstamos que se tuvieron que pedir el primer año de veto ruso y también la condonación de las cuotas a la Seguridad Social.

Esta organización agraria incide a su vez en solucionar el problema estructural del mercado porque "si todos los años se retira fruta, algo sucede" por lo que abogan por crear un grupo de trabajo para estudiar las medidas y que pueda llegar a los supermercados y centros de venta la fruta de calidad.

Medidas poco efectivas

La situación en el sector no ha mejorado con algunas medidas que se pusieron a raíz del veto ruso y que ya han dejado de estar en vigor como el impulso a la exportación.

"China es un mercado interesante, pero hay que cumplir los protocolos y las distancias son más lejanas", incide Francisco Ponce, al igual que sucede con otros mercados como los países árabes. "No es fácil entrar y, además, el transporte tiene que hacerse por avión y tiene sus limitaciones porque no se pueden llevar todos los kilos que se quiere y es más caro también".

De momento, tampoco han tenido mucho efecto otras medidas puestas en marcha en Aragón como la Ley de Venta de Proximidad. "Está publicada -indica Ponce-, pero no está llevada a la práctica. Los agricultores siempre han intentando abrir este canal, pero son pequeñas cantidades".

Próximas movilizaciones

Los agricultores comenzarán este lunes las movilizaciones, aunque no se descarta intensificar los actos de protesta en función de las medidas que se adopten.

Además, se estará a la espera de la respuesta del Ministerio de Agricultura, que les ha emplazado al mes de septiembre para abordar medidas estructurales, y las negociaciones con Bruselas para retirar 20.000 kilos más.

