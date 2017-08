La industria pierde 1.000 empleos en Aragón

El sector industrial en la comunidad aragonesa ha perdido 1.000 empleos en el último año, además de haberse cerrado 17 empresas. La situación en el sector es desigual. Mientras despunta la automoción y bienes de equipo, las empresas de montaje no atraviesan un buen momento.

Los datos se desprenden del 'Análisis de la situación del sector industrial, de la construcción y agroalimentario de Aragón', que ha sido presentado hoy por FICA UGT Aragón y en el que se constata una significativa pérdida de empleo en la industria, que de junio de 2016 a junio de 2017 ha restado 1.000 puestos de trabajo, aparte de perderse 17 empresas al pasarse de 4.391 a las 4.374 actuales.

En el sector industrial se producen "dos realidades", según ha explicado el secretario general de FICA UGT Aragón, José Juan Arcéiz. Y es que dentro de este sector, en el que UGT es la primera fuerza sindical en la comunidad aragonesa, hay empresas que están teniendo un comportamiento favorable y que "están funcionando bien como las de la línea blanca, los fabricantes de hormigón que se están empezando a recuperar aunque sin llegar a los niveles de la crisis, la automoción y los bienes de equipo", entre otros, mientras que en las empresas de montaje como las de madera, electricidad, cerrajerías es decir, las que tienen una actividad vinculada a la construcción "no están funcionando bien".

Una evolución del sector industrial en el que ahora se suma la incertidumbre generada por la situación de los proveedores del Opel Corsa ante la cierre de la operación de compra de Opel y Vauxhall por PSA y que conllevará cambios en el modelo, lo que podría dar paso a que las compañías ya adjudicatarias tuvieran que comenzaron a trabajar en el nuevo Corsa tuvieran que volver a pujar. No obstante, "no creemos que haya grandes cambios".

¿Nueva burbuja?

La situación no es mucho más favorable en el sector de la construcción en el que se están cometiendo "barbaridades" sobre todo en materia de contratación porque se "subcontrata cualquier parte de las obras y no hay control, no hay un registro de entrada".

Además, tampoco se está respetando el convenio y se ha producido un aumento de la siniestralidad, que ha aumentado en este sector en 100 accidentes de los que diez han sido muy graves y uno ha sido mortal. "Hay que volver a la seguridad" porque las empresas no apuestan por los programas de seguridad. Unos problemas ante los que el sindicato trabajará para llevarlos ante la Inspección de Trabajo.

Las perspectivas de recuperación del sector, que ha sido uno de los más afectados por la crisis, no son muy halagüeñas porque "no hay obra pública y tampoco obra privada".

Además, se detecta que "vuelve la especulación con la vivienda porque el precio sube pero no se hace obra nueva. Se quiere liberar la vivienda que ya existe a precios de antes de la crisis".

Incumpliendo el convenio

El análisis realizado también incluye el sector agroalimentario, que forma parte del área de acción de esta federación con la constitución como FICA UGT. La evolución del empleo está siendo más favorable, sumando un total de 40.900 ocupados, "que es una cifra importante".

Sin embargo, el lado negativo en este sector se centra en el incumplimiento del convenio colectivo, que ya se ha denunciado por FICA UGT Aragón ante la Inspección de Trabajo. Una situación que está conllevando que los trabajadores "busquen buenos pagadores que les abonen según el convenio", lo que está generando problemas a los pequeños agricultores.

Finalmente, el sector minero se está convirtiendo en prácticamente residual en la comunidad aragonesa con tan solo 450 empleados de los que 137 están dados de alta en el régimen especial minero. El resto están en subcontratas.

En Aragón, ya quedan pocas explotaciones como la de hierro en Ojos Negros, la de carbón de Ariño, las minas de Estercuel y las de sal de Remolinos. La línea de acción del sindicato en este sector es "conseguir que se invierta en la térmica de Andorra para que se queme carbón durante diez años más" para lo que en otoño el sindicato va a intensificar las campañas.

Un plazo de diez años que "permitiría ganar tiempo para diseñar un plan industrial" y que las personas puedan quedarse en su comarca a vivir y trabajar.

Impulso al contrato relevo

Además de estas líneas de acción, desde FICA UGT Aragón también se continuará alertando sobre las empresas multiservicios, ya que las ETT's se están reconvirtiendo para operar bajo esta fórmula y se están contratando empleados por 700 euros mensuales con pagas extra incluidas.

"No vamos a permitir que se instalen empresas que no paguen convenios sectoriales. El convenio del metal en Aragón ya es un referente en este tipo de empresas. Queremos hacer un llamamiento a las compañías para que no subcontraten con aquellas que tengan trabajadores con salarios de 1.000 euros" porque no se puede salir de la precariedad.

El sindicato ugetista también va a demandar al Gobierno central que avance en materia del contrato relevo porque en 2018 dejará de estar vigente con las condiciones actuales, que permiten que un trabajador con 61 años se jubile mientras la empresa cotiza una parte por él y se incorpora un trabajador joven con un contrato fijo.

Una medida que para José Juan Arcéiz considera que tiene que mantenerse sobre todo ante la alta tasa de paro juvenil.

