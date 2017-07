El impago de las solicitudes de ayudas por daños de oso pardo se eleva a más de 167.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado sentencia a favor de los ganaderos afectados por el impago de ayudas por la presencia de osos. La deuda es de 167.202 euros, que se corresponde con 149 solicitudes que no fueron atendidas.

La sentencia se produce tras el recurso presentado por la organización agraria UAGA. En concreto, la Sala de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia con fecha 14 de Junio de 2017 con la que se resuelve el recurso presentado por varios ganaderos de UAGA, con motivo de la desestimación por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón de fecha 15 de enero de 2014, de las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria efectuada por la Orden de 4 de septiembre de 2010, por la que se establecían ayudas para incentivar la ganadería extensiva en espacios de la Red Natura 2000 del área pirenaica aragonesa y para compensar los costes indirectos causados a las explotaciones ganaderas en las zonas de presencia del oso pardo.

Los ganaderos se acogían a la orden de 4 de septiembre de 2010, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se establecían ayudas para incentivar la ganadería extensiva en espacios de la Red Natura2000 del área pirenaica aragonesa y para compensar los costes indirectos causados a las explotaciones ganaderas en las zonas de presencia del oso pardo.

Dicha Orden se disgregaba en dos líneas de acción: la primera consistía en incentivar el pastoreo en régimen extensivo en los pastos alpinos y subalpinos ubicados en espacios Natura 2000. La segunda línea, se refería a las medidas de compensación por costes indirectos causados a las explotaciones ganaderas exclusivamente en las zonas de presencia del oso pardo.

En virtud de dicha convocatoria, fueron presentadas en plazo 649 solicitudes de ayuda, junto con la correspondiente documentación, de las cuales 299 no fueron tramitadas desde la entonces Dirección General de Desarrollo Sostenible y la Biodiversidad por falta de crédito presupuestario. De las citadas 295 solicitudes, 111 expedientes ya se atendieron en el año 2012 por un valor total de 159.683,00 euros.

Quedaron sin abonar el resto. Existe una deuda pendiente de pago que asciende a 167.202,00 euros, correspondientes a 149 solicitudes, quedando los 35 expedientes restantes pendientes de subsanación de errores.

No hay justificación alguna de por qué contando con un presupuesto limitado en la Orden de convocatoria -de 383.222 euros-, y con un número de solicitudes a las que no se podía atender en su totalidad con dicha cantidad, se atendió a unas y no a otras.

UAGA, que no ha dado a conocer la sentencia hasta que fuera firme, manifiesta su satisfacción por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo al reconocer el derecho de los ganaderos impagados a percibir las ayudas solicitadas por los importes reclamados, junto con los intereses legales desde la interposición del recurso hasta su pago.

