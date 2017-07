Los tribunales dan la razón a los ganaderos que recurrieron las ayudas por los daños por oso pardo

El Tribunal de Justicia de Aragón ha dado la razón a los 28 ganaderos que recurrieron la denegación de las ayudas para compensar la presencia del oso pardo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sentencia notificada el 27 de julio, ha dado la razón a los 28 ganaderos que recurrieron la denegación de las ayudas solicitadas ante el Consejero de Medio Ambiente, en el marco de la Orden del Gobierno de Aragón de 4 de septiembre de 2010, para incentivar la ganadería extensiva en espacios de la Red Natura 2000 del área pirenaica aragonesa y para compensar los costes indirectos causados a las explotaciones ganaderas en las zonas de presencia del oso pardo.

En su sentencia, el tribunal reconoce a los ganaderos el derecho a percibir las ayudas solicitadas que les habían sido denegadas, ya que se considera no ajustada a derecho la resolución del Gobierno de Aragón al no justificar la causa por la que se atendieron unas solicitudes y otras no.

La sentencia señala que "ningún criterio de prioridad, preferencia, selección o de distribución se refleja en la convocatoria ante la eventual presentación de solicitudes de ayudas que superara, como así fue, el crédito efectivo previsto... ni se ha acreditado que llegara a seguirse algún criterio al seleccionar las 350 solicitudes que obtuvieron respuesta expresa y no las demás".

Esta sentencia está en línea con la reivindicación de ASAJA Huesca, que apoyó a los ganaderos, ya que la organización agraria mantuvo que la denegación de ayudas por parte del Gobierno de Argón resultó arbitraria.

