Aragón y Fomento firman el convenio para destinar 17 millones a rehabilitación y alquiler de vivienda

Los aragoneses disponen de plazo hasta el 14 de agosto para presentar al Gobierno de Aragón las solicitudes para las ayudas a la rehabilitación y alquiler de viviendas.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, y el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, han firmado el convenio por el que se destinarán, dentro del Plan Estatal de Vivienda, hasta 17 millones de euros en ayudas a la rehabilitación y ayudas a inquilinos.

Se trata de un acuerdo que supone la prórroga del Plan Estatal de Vivienda, vigente hasta 2016, y previo a la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que se está elaborando en estos momentos.

Soro ha mostrado su satisfacción por la firma de este convenio que supone garantizar las ayudas a la rehabilitación y ayudas a inquilinos ya que, al tratarse de fondos cofinanciados, es necesario el compromiso de ambas partes. En este sentido, Soro ha destacado que "la colaboración institucional permite optimizar la fuerza social de los fondos públicos".

Asimismo, ha insistido en el hecho de que el convenio que se ha firmado constituye "una política social preventiva importantísima. Ayudar desde las administraciones a que esas familias puedan tener una vivienda y permanecer en esa vivienda".

Desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación ya se puso en marcha la convocatoria para evitar que, ante el retraso en la firma, no se pudiesen cumplir los plazos necesarios para la presentación de solicitudes y justificaciones. José Luis Soro ha señalado que "confiábamos que esta firma se produjese y lo que hemos hecho es ir adelantando plazos".

Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

El consejero José Luis Soro ha recordado que en la próxima convocatoria del Plan Estatal de Vivienda es necesario que se introduzcan algunos cambios. En este sentido, ya se trasladó, durante la reunión que mantuvo la Conferencia Sectorial de Vivienda, la necesidad de contar con "mayor financiación y mayor flexibilidad para atender las necesidades específicas de Aragón y su realidad demográfica, social y territorial". Como ejemplo, ha señalado que las ayudas a rehabilitación están pensadas para edificios colectivos cuando el 80% de las viviendas de Aragón son viviendas unifamiliares.

José Luis Soro ha avanzado que el Gobierno de Aragón está trabajando para conseguir que el nuevo plan "se adapte mejor a la realidad aragonesa".

Ayudas a la rehabilitación 2017

La convocatoria de ayudas a la rehabilitación se refiere a trabajos de conservación, accesibilidad y eficiencia energética (calidad y sostenibilidad). El presupuesto total de la convocatoria es de 10.121.052 euros, de los que el Ministerio de Fomento aportará 6.170.040 euros, y el Gobierno de Aragón 3.951.012 euros y hay que señalar, tal y como ha indicado la directora, que para que las ayudas lleguen cuanto antes a quienes las hayan obtenido, el pago se podrá realizar a través de la empresa pública de Suelo y Vivienda conforme se presenten la certificación de las obras.

Las actuaciones que se subvencionan deben ser en elementos comunes de edificios de uso residencial colectivo, con dos viviendas o más. No se incluyen las viviendas unifamiliares.

Los edificios deben estar construidos antes de 1981 y deben tener uso principal vivienda (en más del 70% de su superficie), y además más del 70% de las viviendas deben ser la residencia habitual de sus ocupantes. Las ayudas van dirigidas a comunidades de propietarios, o a propietarios únicos de edificios completos destinados al alquiler. Se admitirán obras iniciadas, siempre que no hayan terminado antes del final del plazo de presentación de solicitudes, es decir, antes del próximo 14 de agosto.

La cuantía de las ayudas que aporta el Ministerio de Fomento será como máximo del 35% del coste subvencionable en obras de conservación o eficiencia energética, y del 50% en obras de accesibilidad. A esta cuantía hay que añadir la aportación del Gobierno de Aragón -y esto es una novedad en esta convocatoria-, que suplementa la del Ministerio de Fomento hasta en un 22%, de forma que las cuantías totales que podrán corresponder a los beneficiarios serán de hasta el 57% del coste subvencionable en obras de conservación y eficiencia energética, sin superar las siguientes cuantías unitarias por vivienda: 3.200 euros por vivienda en conservación; 3.200 euros por vivienda en eficiencia energética con reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de más del 30%; 8.000 euros por vivienda en eficiencia energética con reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de más del 50%.

Los solicitantes también se podrán beneficiar de hasta el 80% del coste subvencionable en obras de accesibilidad, sin superar la cuantía unitaria de 6.400 euros por vivienda. En el conjunto del edificio la subvención no podrá superar los 17.500 euros por vivienda.

El coste subvencionable incluye, además del coste de ejecución de las obras, todos los gastos relativos a proyectos, informes, certificados, honorarios profesionales, los gastos generales necesarios para la actuación e incluso los gastos financieros de créditos y avales necesarios para ejecutar las obras (que hasta ahora no se había incluido entre los gastos subvencionables). No incluyen sin embargo ni los gastos de licencias ni el IVA, ya que el Real Decreto no lo permite.

Finalmente, para el pago de las ayudas es necesario que los beneficiarios aporten antes la licencia de obras y el certificado de inicio, además de la documentación justificativa que se indicará en cada caso, y se podrá optar por recibir el pago por anticipado presentando un aval por el importe del anticipo en la Caja General de depósitos; si no se opta por el pago anticipado, se podrá cobrar la ayuda una vez ejecutadas las obras, acreditando el pago de todos los gastos.

Ayudas financieras al alquiler 2017

Por otro lado está la convocatoria de ayudas para que sectores de la población con escasos medios económicos puedan acceder y permanecer en una vivienda en régimen de alquiler. Los requisitos de la convocatoria son los mismos que en 2016 "cuando se modificaron para llegar a un sector más amplio de la sociedad".

En el año 2016 se convocaron las ayudas por un importe de 5.746.640,00 euros y por un periodo de 9 meses (abril- diciembre). En este caso, ha explicado la directora general, "la convocatoria es para los 12 meses de año, de enero a diciembre". El importe total de la misma es de 7 millones de euros, un 17.7% más que el año anterior. En 2016 se concedieron las ayudas a 4.859 solicitantes, el 87,7% de quienes las habían pedido y cumplían con los requisitos.

Como novedad, este año, se creará una lista de reserva de posibles beneficiarios para poder otorgar las posibles cuantías liberadas por falta de aceptación, renuncia o cualquier otra circunstancia.

