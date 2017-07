AGM Sports lleva a 250 estudiantes a formarse a Estados Unidos

Zaragoza ha acogido este fin de semana un encuentro de todos los jóvenes estudiantes y deportistas que van a cursar el próximo curso en Estados Unidos. La compañía gestiona este año 19 millones de dólares en becas universitarias, facilitando que muchos estudiantes puedan cumplir su sueño de seguir practicando deporte y formarse en la universidad. Una experiencia que los jóvenes coinciden en calificar de muy positiva.

Con rumbo a Estados Unidos están ya los jóvenes que estudiarán en el país el próximo curso académico y que se han reunido en Zaragoza dentro de un acto de despedida, el AGM Day, organizado por la empresa AGM Sports, especializada en ayudar a estudiantes y deportistas a conseguir becas para formarse en el país norteamericano, de manera que los jóvenes pueden continuar con su formación académica sin tener que renunciar a ser deportistas.

Este año, 250 jóvenes universitarios españoles comenzarán sus estudios en el país con becas que suman alrededor de 19 millones de dólares. Unas cifras que se suman a los más de 85 millones de dólares y a los más de 1.700 alumnos a los que la empresa AGM Sports ha ayudado en los últimos años.

En el AGM Day, que ha tenido lugar en el Wolrd Trade Center de Zaragoza, ha participado una delegación de estos jóvenes, que han podido conocerse más entre ellos a través de diversas actividades en las que han participado y en presentaciones para explicar en qué universidad van a estudiar y el Estado de USA en el que van a comenzar su carrera.

Una experiencia ante la que hay ciertos nervios, pero también mucho entusiasmo. Es el caso de Berta Acero, que ha puesto rumbo a Estados Unidos para pasar allí su segundo curso académico en la Universidad de San Diego, en California, donde estudiará International Business.

La experiencia para Berta Acero es muy positiva. "Desde pequeña, ya mi padre había visto la opción de ir a Estados Unidos y a mí siempre me ha gustado el tenis y me encanta viajar". Una conjunción de preferencias que llevó a esta joven riojana a hacer realidad su sueño porque "en España es más difícil compaginar estudios y tenis", según ha explicado a elEconomista.es

Berta continuará este año con su formación en Estados Unidos. "El primer año estuve muy bien, la gente es muy agradable, te ayudan y tienes un advisor que te pregunta lo que necesitas, te ponen un tutor por si algo no entiendes, se interesan por cómo vas en el tenis..."

El sistema educativo y de entrenamientos es diferente al español. "Es un trabajo más diario que en España y más práctico. Los entrenamientos son más duros. Entreno cuatro horas al día los seis días de la semana. Cuando vamos de torneo, al ser un método de enseñanza más práctico, podemos seguir los estudios".

Estudiar en Estados Unidos no solo tiene la ventaja de poder compaginar formación y deporte, sino que "aporta una gran madurez porque te alejas de tus padres, tus amigos..." La adaptación para Berta Acero, que tiene una beca deportiva del 100%, no ha sido un problema "porque yo en España ya tenía un alto nivel de inglés y no he tenido problema para comunicarme. Si empecé un poco nerviosa porque es como una nueva vida, pero allí son todos simpáticos y te ayudan mucho".

Berta, que tiene un hermano gemelo con beca académica estudiando también en otra universidad de Estados Unidos, espera continuar los próximos años finalizando sus estudios en USA y, de momento, no se plantea volver a España, aunque haya acabado su formación. "En AGM Sports y la universidad te ayudan profesionalmente. España está descartada porque quiero vivir en diferentes partes de mundo y tener la experiencia de trabajar fuera. Luego siempre puedo volver a La Rioja si me canso".

Alta empleabilidad

Una de las ventajas de poder estudiar en Estados Unidos es la alta empleabilidad de los estudiantes que están muy valorados por las compañías. Prueba de ello es el caso de Pablo Millán, egresado que cursó su formación en Business en Ohio, en Urbana University, y que va a empezar a trabajar en Deloitte en España.

Tras cursar su formación, tenía claro que quería volver a España, aunque "la experiencia en Estados Unidos ha sido muy positiva". El proceso para regresar no es complicado, aunque quizá un poco largo por la homologación de los títulos. Pero, a la hora de encontrar empleo, "nuestro perfil es más atractivo. Te ayuda para llegar a hacer la entrevista, pero delante del entrevistador está tu persona. La experiencia internacional, el inglés, el esfuerzo... te abre las puertas porque se sale fuera de lo común, pero luego tienes que demostrar lo que los títulos acreditan".

Pablo Millán no ha tenido problemas para insertarse laboralmente. Como tenía claro su regreso a España comenzó ya en diciembre de 2016 a prepararse y a comenzar el proceso de selección y, tras seis entrevistas, ha sido seleccionado.

Ahora, este zaragozano, ya tiene empleo, pero también quiere seguir jugando al fútbol por lo que ahora el objetivo es buscar un club que le permita entrenar y jugar y que sea compatible con su trabajo.

Con su regreso a España ha puesto punto y final, al menos de momento, a su estancia en Estados Unidos. Una experiencia "que recomendaría porque les va a venir muy bien a los estudiantes en muchos sentidos y no sólo en la calidad de la enseñanza, sino también en conocer otras culturas, encuentras amigos de verdad y de muchas partes del mundo".

Una experiencia que él mismo vivió y que define como "una oportunidad única. El deporte allí es muy profesional y te tratan como a un deportista profesional. Representas a la universidad y quieren que obtengas los mejores resultados en el campo y a nivel académico. Requiere esfuerzo, pero sí hay un país en el que puedes hacerlo es en Estados Unidos porque te ponen facilidades".

De hecho, él pudo formarse y jugar al fútbol con una beca del 85%, aunque también realizaba trabajos en el campus para poder cubrir el resto de los costes. "Si te ven responsable puedes trabajar en el campus".

