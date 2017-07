Las empresas deben profesionalizarse para gestionar el cambio

Las empresas que no gestionen el cambio de una manera más profesionalizada no serán sostenibles en el tiempo. Es conveniente que sean más proactivas y que asuman el reto de la innovación, pero no solo para lanzar nuevos productos.

Las empresas deben profesionalizarse. Es un paso necesario para poder gestionar el cambio y, sobre todo, afrontarlo en un entorno VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) tanto en los proyectos como en las personas, además de ser preciso aumentar el liderazgo en las empresas y "contar con todos. Es necesario gestionar el cambio de forma proactiva", según ha explicado Andrés Raya, colaborador académico del Departamento de Dirección de Personas y Organización en ESADE, quien ha impartido la conferencia 'La gestión del cambio y la profesionalización de las empresas y de los directivos ¿Qué están haciendo los mejores?' dentro del acto de presentación de la nueva edición del Programa de Liderazgo Directivo PLD de Cámara de Zaragoza y ESADE, a elEconomista.es

"El entorno ha cambiado mucho. Todo va más rápido y todos los directivos están entrenados para trabajar en otro entorno. Están trabajando y afrontando el cambio, pero lo podrían afrontar mejor. El factor del cambio tiene que ver con la aptitud, que es lo más importante hoy en día", añade Andrés Raya.

Las empresas "podrían gestionar más profesionalmente este proceso. Actúan de forma intuitiva cuando hay herramientas concretas para trabajar la gestión del cambio".

Son herramientas en las que "primero tienen que formarse ellos y trabajar con todas las personas las aptitudes para que todos sean más proactivos y se tenga más disposición a hacer las cosas de manera diferente. La innovación es el reto de las empresas, pero la innovación escrita con mayúsculas y con negrita porque no se trata de un nuevo producto", sino que hay que hacer cambios en todos los aspectos: productos, procesos, gestión de Recursos Humanos...

A la hora de abordar la gestión del cambio de una manera más profesional, la mayoría de las empresas tienen el handicap de que "se les come el día a día y tienen las dificultades diarias. Para ser proactivos, hay que hacer estrategias y, para ello, es necesario separarse de la realidad y tener en cuenta el networking, los modelos de cooperación y la participación de entidades como por ejemplo las cámaras de comercio que aportan transversalidad conocimientos concretos", entre otros aspectos.

Un profesionalización de la gestión del cambio que es necesaria porque las empresas que no lo acometan estarán en una situación delicada. "Airbnb es a los hoteles como 'x' es a mí. Hay que despejar esa 'x' porque seguro que hay o habrá un nuevo modelo de negocio que me pondrá en una situación delicada". Un contexto de transformación ante el que es "crucial" acometer la gestión del cambio de una manera profesionalizada para "la sostenibilidad de la empresa".

Y, aunque es crucial, ¿por qué no se realiza este proceso en las empresas profesionalmente? "Lo que más cuesta es pensar la estrategia y la planificación y también está el liderazgo. Se tiene una mentalidad tradicional de liderazgo jerárquico, que es menos eficiente que una mayor participación y un diálogo abierto. Tenemos tendencia a controlar demasiado y a colocarnos en el centro en lugar de trabajar con el que equipo para que se resuelva la situación".

PUBLICIDAD