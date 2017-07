Llega el primer colchón inteligente que ayuda a dormir mejor

Pikolin ha desarrollado este colchón, 100% español, que analiza el descanso y propone planes y retos de mejora sobre la calidad de sueño de la persona.

El popular lema de Pikolin 'A mi plin, yo duermo en Pikolin' está más de actualidad que nunca con el nuevo lanzamiento que la empresa aragonesa ha realizado y con el que da un paso más en el sector del descanso al desarrollar el primer colchón inteligente, que se ha creado con el fin de analizar el sueño y mejorar la calidad del descanso de la persona.

El colchón SmartP!K analiza el descanso, aparte de proponer planes y retos de mejora sobre la calidad del sueño de la persona. Unas funcionalidades que se obtienen por el sistema de descanso digital integral que se ha creado y que está formado por un colchón y una pulsera inteligente.

Ambos incorporan sensores para registrar la información relacionada con el sueño y el descanso de la persona y enviar los datos a una aplicación móvil, que se puede utilizar tanto con dispositivos móviles que funcionen con sistema operativo iOS como con Android.

Aunque, en la actualidad, en el mercado hay wearables que monitorizan el sueño, el colchón creado por Pikolin, con la colaboración de Geeksme para el desarrollo técnico, va más allá. "Nuestra primera diferencia es el enfoque que es más que tecnológico. Vendemos colchones, no pulseras", según ha explicado César Isac, responsable de Innovación y Desarrollo de Pikolin, a elEconomista.es

"La pulsera es un extensión del colchón para una buena monitorización. Es un sistema integrado", a través del que un algoritmo interpreta el sueño e identifica las fases "porque se ha diseñado para el sueño", a diferencia de otros wearables que realizan otras funciones o bien se centran en la monitorización del ritmo cardiaco mientras se duerme.

Este sistema, aunque también presta atención a las pulsaciones, mide otros parámetros como la temperatura de la habitación, las horas de sueño y tiempo en el que se ha permanecido despierto, entre otros.

Los resultados ofrecen un "grado de fiabilidad alto, pero no es un dispositivo médico", aunque sus novedosas funcionalidades se validarán con la colaboración de la Asociación Española del Sueño (Asenarco).

Los datos que se ofrecen son fácilmente comprensibles para el usuario. Por ejemplo, el primer resultado ofrece una valoración de 0% al 100% de la calidad del sueño y, a partir de ahí, "se puede entrar en más detalle por la gráfica y la tabla resumen de valores mínimos y máximos en cada fase".

Además, la aplicación tiene tres funciones principales, que se corresponden con 'sueño' para ver cada día las fases del sueño y su calidad, la 'coach' que es como un asistente virtual que ofrece una guía personalizada y propone mejoras para un mayor descanso, y la 'amor', que analiza la actividad sexual de forma divertida. Una información que se puede cruzar con la valoración subjetiva porque "no todo el mundo necesita dormir entre seis y ocho horas para sentirse descansado".

La pulsera es ergonómica, no tiene aristas y es de tacto sedoso "para que sea como un pijama" y se pueda dormir con ella sin problemas. De hecho, no incorpora pantalla ni luces -para no dificultar el sueño-, disponiendo tan solo de unos pilotos con una iluminación suave para indicar, por ejemplo, que se acaba la batería.

En el colchón no se ha descuidado la calidad en pro de la tecnología y se ha continuado aunando diferentes tecnologías propias de la empresa aragonesa como Normablock, Confortcell y Bultex.

Un desarrollo con el que Pikolin vuelve a situarse en cabeza de la innovación, puesto que es el primer colchón en el mercado español con estas características y el primero a nivel mundial que se va a comercializar con un precio asequible para el consumidor.

Este colchón SmartP!K, en cuya investigación la empresa ha invertido más de un año y alrededor de 3 millones de euros, ya se puede comprar en España y Portugal, aunque se prevé introducirlo en más mercados en un futuro para lo que la app, aparte de en español y portugués, también está disponible en inglés.

