El PP denuncia las subvenciones a "amigos" de Zaragoza en Común

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoa ha denunciado la proliferación de contratos externos en todas las áreas municipales, con especial incidencia en la de Participación Ciudadana. Un aumento de externalización de servicios que para el Partido Popular tiene relación con la política de subvenciones a "amigos y amiguetes" de Zaragoza en Común (ZEC).

Una prueba de esta política de ZEC es el contrato adjudicado recientemente a la consultora IDEMA para realizar un "Proceso de facilitación genera un proceso participativo con jóvenes en Parque Goya".

Este contrato -según ha explicado la concejal del PP, Patricia Cavero-, es un contrato de 10.224 euros para un servicio que se podría haber realizado por los funcionarios municipales y cuya necesidad ha sido rechazada por la Intervención General del Ayuntamiento porque "no estaba justificada". Una situación que también se produjo con el contrato con el despacho de abogados de Murcia, ACAL.

Patricia Cavero ha lamentado que "hicieron caso omiso a quien vela por la legalidad en esta institución", además de señalar que "casualmente, IDEMA fue la última en presentar oferta e hizo la más ventajosa; casualmente pertenecen a REAS y al Mercado Social de Aragón; casualmente trabajan para la Coordinadora de Movimientos Sociales de Zaragoza, La Veloz o COOP 57 Aragon; casualmente fue socio fundador el actual Gerente de la FABZ; casualmente, uno de los socios está vinculado a PODEMOS y es amigo personal de Elena Giner, de Javier Gimeno y de Pedro Arrojo; casualmente, el equipo de trabajo que se propone está vinculado a la intervención comunitaria en el Barrio Oliver a través del proyecto Gabriela Mistral o a la planificación de procesos participativos con la RED CIMAS".

Una situación ante la que la concejal popular ha manifestado que "no creemos en las casualidades y estamos ante más de lo mismo: amigos y amiguetes, creación de espacios de debate para sus correligionarios políticos, apoyo a formaciones afines a ZeC, caja registradora, financiación de los suyos a costa de las arcas municipales e informes externos a medida no vaya a ser que los de los funcionarios no coincidan con lo que Santisteve no quiere oír".

Además, desde el grupo municipal del PP se denuncian los riesgos de este contrato porque "ni se justifica la necesidad, ni se cuenta con los funcionarios y no tiene informe favorable de Intervención".

Desde el PP se ha señalado que este asunto se llevará a la comisión plenaria del próximo lunes para exigir al Gobierno de Zaragoza en Común que "se dejen ya lecciones de ética, honradez, transparencia o Participación Ciudadana, que empiecen a valorar el trabajo de los funcionarios y que se dejen de una vez por todas de tantos despilfarro para apoyar a sus afines".

