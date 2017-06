Llega Cresppichip, el snack vegetal hecho con hojas de borraja

La empresa zaragozana New Food lanza al mercado este nuevo snack vegetal, que está elaborado con hojas de borraja, una verdura autóctona de Aragón a la que ahora se le da un nuevo uso para convertirla en un producto con el que se cubrirán las necesidades de colectivos especiales como personas que tienen alergias o intolerancias alimentarias, además de ser apto para personas que siguen pautas de alimentación veganas.

Cuando se piensa en snacks siempre vienen a la cabeza diversos productos que no siempre están considerados como saludables o que no pueden ser ingeridos por muchas personas porque en su composición figuran componentes a los que son alérgicos o presentan alguna intolerancia o bien no los pueden consumir porque siguen unas determinadas dietas o pautas de alimentación.

Y, ¿por qué no hacer un snack que precisamente ponga solución a todos estos problemas y que pueda ser consumido por cualquier persona? Y esta es precisamente la idea de Cresppichip , un snack basado en la hora de borraja, que se ha creado con el fin de "hacer un producto vegetal, un alimento divertido, rico y saludable", según ha explicado Marta Moniente, una de las fundadoras de la empresa zaragozana New Food, a través de la que se comercializará el producto, en declaraciones a elEconomista.es

La idea de este snack partió de la colaboración de las jóvenes investigadoras Irene Bernal, Carlota Delso, Nuria Gimeno y Eva Peinado, cuya iniciativa fue la ganadora del Premio Innovación Alimentaria 2017, otorgado por la empresa New Food y al que concurrieron un total de 12 alimentos desarrollados por alumnos del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria. Un premio convocado para seleccionar propuestas alimentarias saludables y contribuir a convertirlas en realidad.

"Sus creadoras detectaron la necesidad en el mercado. Surgió para aprovechar subproductos del sector hortofrutícola -ya que tiene muchas pérdidas a nivel mundial-, para adaptarlo a un producto que cubra las necesidades de los colectivos especiales que actualmente sufren intolerancias y alergias alimentarias, así como a colectivos veganos que se encuentran en auge", ha añadido Marta Moniente.

El producto ha sido desarrollado optimizando la formulación, la etapa de fritura y las condiciones de almacenamiento. Un proceso con el que se consigue que sea "apto para celiacos". Además, no tiene lactosa y también permite "dar una alternativa a los colectivos veganos porque no tienen ningún ingrediente de origen animal".

Precisamente, "una de las tendencias más destacadas actualmente es la demanda de productos con más proteínas de origen vegetal, así como consumidores en busca de dietas más "verdes" y de productos más naturales y menos procesados, dirigidos a personas vegetarianas y alérgicas".

Cresppichip, que se lanzará al mercado en unos meses, se comercializará a través de New Food para el canal de alimentación tradicional, supermercados e hipermercados. De esta manera, "se podrá consumir tanto en el canal Horeca como en el de gran consumo".

Impacto económico

Además de responder a las tendencias de alimentación que se detectan en la actualidad y a las necesidades de colectivos específicos, el objetivo de Cresppichip va aún más allá porque su producción tendrá un impacto positivo en la economía aragonesa.

"Queremos que nuestro producto sea pionero en potenciar los productos regionales de la zona de Aragón y valorizar un producto que normalmente se deshecha como residuo". De esta manera, se contribuirá al aprovechamiento integral de las cosechas de los agricultores, aparte de minimizar las pérdidas productos en post-cosecha.

El lanzamiento de Cresppichip también conlleva otra serie de beneficios al introducir un alimento típico de la zona y saludable en la dieta de los consumidores.

