Las agencias de viajes se rebelan contra la DPZ por el concurso de viajes de verano

Las 300 agencias de viajes de Aragón denuncian perjuicios por la convocatoria del concurso de viajes que la Diputación Provincial de Zaragoza realiza para los meses de verano, dentro del programa de Turismo Social, y piden su retirada porque hoy en día ya no tiene sentido o bien la modificación de las condiciones para que pueda beneficiar a todas las agencias, incluidas las pequeñas.

Desde hace más de 20 años, la Diputación Provincial de Zaragoza ha sacado el concurso para convocar plazas para que los habitantes de los municipios de Zaragoza puedan tener acceso a viajes cada verano. Y este año no ha sido una excepción y se convocó de nuevo un concurso de 2.800 plazas con un montante superior a tres millones de euros para viajar este verano a Praga y Viena.

Un concurso ante el que la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón viene alertando desde hace varios años por los perjuicios que ocasiona a las más de 300 agencias de viajes de la comunidad aragonesa porque se adjudica a una única agencia de viajes, que suele contar con el respaldo de compañías aéreas. De esta manera, se favorece a las grandes empresas del sector, cuando con la modificación del concurso se podrían beneficiar pequeñas agencias, que también cuentan con profesionales.

Desde la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón han solicitado en varias ocasiones que este concurso se retire porque ya no tiene sentido. Estos viajes comenzaron a organizarse hace más de 20 años porque en los municipios estaban aislados o sin agencias de viajes, no había red de comunicaciones... por lo que desde la Diputación Provincial de Zaragoza se les ayudaba convocándolo cada verano para viajar a diferentes destinos. Un objetivo que desde la asociación señalan que hoy ya no tiene razón de ser. Prueba de ello es que el 80% de las personas que se apuntan a estos viajes son de Zaragoza capital.

La Asociación de Agencias de Viajes de Aragón este año ha vuelto a hacer esta petición de retirada o bien de modificación de la convocatoria del concurso para que pueda beneficiar a todas las agencias de viajes, aunque desde la Diputación Provincial de Zaragoza no se ha dado una respuesta, según han explicado a elEconomista.es

La situación, además, no solo afecta directamente a las agencias de viajes de Aragón, sino también a los touroperadores que han apostado por hacer salidas desde Zaragoza y que "han arriesgado su dinero para realizar cada vez más salidas directas desde la capital zaragozana. Están muy desanimados y están pensándose si van a apostar el año que viene por salidas desde Zaragoza", han explicado desde la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón.

De acuerdo con los datos de esta asociación, las 2.800 plazas en Zaragoza de estos viajes representan aproximadamente otros 17 aviones más, lo que "supone una rotura de la proyección operativa, económica y de venta que la zona tiene en estos momentos prevista la mayorista con la inversión de vuelos y folletos en la calle, así como por las agencias de viajes, que van a ver mermada la posibilidad de venta".

Esta asociación ya propuso hace dos años en una reunión que el concurso se sacara a mayoristas exclusivamente y que la venta se realizara en cualquier agencia de viajes de la provincia zaragozana. Una petición que no ha sido atendida desde la Diputación Provincial de Zaragoza.

Desde la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón van a continuar mostrando su malestar e intentando que el concurso se retire o bien modifique. De momento, ya se ha mantenido una reunión con miembros del Partido Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza, que han mostrado su interés por este problema.

