El sector de la automoción suma más de 10.500 contratos en cinco meses

De enero a mayo de este año, en el sector de la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques se han formalizado un total de 10.590 contratos. Las previsiones de contratación son positivas para el resto del año. Las primeras estimaciones apuntan a la creación de alrededor de 800 puestos de trabajo en la industria de componentes. Desde las empresas se teme la falta de talento para cubrir las vacantes.

El 75% de las empresas de automoción creen que el empleo seguirá creciendo en el sector en 2017 y el 44% de ellas señala que sus plantillas aumentarán este año, según los datos del estudio 'El futuro laboral del sector de la automoción' realizado por Randstad.

Y, de momento, las perspectivas se confirman, al menos, en Aragón. En la comunidad, de enero a mayo de este año, se han formalizado un total de 10.590 contrataciones en el sector de la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, según datos facilitados por el INAEM a elEconomista.es

De estas contrataciones, la mayoría de ellas -son 7.888 contratos- se han registrado en Zaragoza, siendo la provincia que más empleo ha generado en este sector dentro de Aragón, seguida de Teruel con 2.672 contratos y de Huesca con 30 contrataciones.

Las previsiones en el sector es que las cifras sigan aumentando. Desde el Cluster de la Automoción de Aragón (CAAR), se calcula que se generarán 800 puestos de trabajo este año con el lanzamiento del C3 Aircross, que llevará el sello de la planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza). Además, se prevé que Opel España siga rejuveneciendo su plantilla con la incorporación de trabajadores jóvenes.

La mayoría de las contrataciones se producen para puestos de peones de las industrias manufactureras, que suman 7.885 contratos, así como de montadores y ensambladores con 741 contratos y de técnicos en instalaciones de producción de energía con 735 contrataciones.

Estos datos constatan que más del 80% de los contratos que se formalizan en el sector de la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques se corresponden con ocupaciones de peonaje, montaje y ensamblaje. Estos contratos son realizados en el 65% por Empresas de Trabajo Temporal mientras que el 35% de las contrataciones se llevan a cabo directamente por las empresas del sector.

Para cubrir estos empleos, en la comunidad aragonesa no hay inicialmente grandes problemas porque no son puestos de difícil cobertura, según indican desde el INAEM, aunque no es una situación generalizada en todas las vacantes.

El informe de Randstad confirma que el 62% de las empresas del sector de la automoción -siete puntos más que la media del conjunto de sectores de la economía española-, ven el déficit de talento como un problema que afecta al sector de manera importante. Además, el 58% señala que este problema se agravará a lo largo de 2017 y se acentuará en las vacantes para perfiles cualificados.

Dentro de Aragón, entre las ocupaciones más demandadas dentro de los perfiles de mayor cualificación se encuentran los ingenieros industriales superiores, sobre todo, en las especialidades de Mecánica y Organización, los ingenieros técnicos industriales (en ramas de mecánica, electricidad y electrónica) y los mecánicos de mantenimiento industrial oficiales de primera, segunda y tercera con titulaciones de FP de Grado Superior (en ramas técnicas de electricidad, mecánica, electrónica o mecatrónica), entre otros.

Formación para frenar la falta de talento

Para atender las necesidades de las empresas, en Aragón se realiza formación especializada dirigida al sector de la automoción desde el INAEM. Por ejemplo, en la última programación de cursos hasta finales de julio de 2017 se están desarrollando cursos en especialidades como pintura de vehículos, planificación y control de los procesos de intervención en los sistemas de suspensión y dirección, mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos o diagnosis y reparación de averías en sistemas eléctricos, entre otros, sumando un total de 22 cursos a través de los que se han formado más de 300 personas.

Desde el INAEM también se llevan a cabo otras acciones como los acuerdos con compromiso de contratación, que comprenden financiación por parte del Instituto Aragonés de Empleo para la formación de trabajadores que vayan a incorporarse a la empresa, que asume el compromiso de contratar durante más de seis meses, al menos, al 60% de los alumnos formados. La compañía es la que asume la gestión de la formación de forma directa, adecuándose a sus necesidades.

Durante el año 2016 y lo que va de 2017, más de 470 trabajadores han participado en cursos del sector de la automoción mediante acuerdos con compromiso de contratación de los que más del 60% han sido contratados por una duración mínima de seis meses.

