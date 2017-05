Aragón cierra filas hacia una sociedad más sostenible

Se ha firmado la Declaración de Aragón por la Sostenibilidad en la que se aboga por una sociedad que reconozca y comprenda los límites del planeta.

Aragón quiere ser más sostenible. Y, para ello, se ha firmado en Zaragoza la Declaración de Aragón por la Sostenibilidad. Un documento que ha sido elaborado conjuntamente por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y el Club de Roma y que se ha presentado dentro de la jornada 'Come on! Pasos hacia una sociedad realmente sostenible', que ha sido organizada por el Club de Roma y la Fundación CIRCE con la colaboración de la Obra Social de la Caixa.

Esta declaración recoge una serie de intenciones, que tienen en común abogar por una sociedad más sostenible y en la que se reconozcan y comprendan los límites del planeta sobre el que se incide en la importancia de cuidarlo.

Esta declaración ha sido firmada por alrededor de 30 personas en representación de diversas instituciones públicas y privadas relacionadas con el ámbito de la educación, la investigación, la ciencia, la economía y el medio ambiente.

Durante la jornada, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha manifestado que "la sostenibilidad tiene un reto de marcado signo institucional que se basa en el respeto a las normas y a los componentes ambientales".

Un reto que ha quedado recogido en esta declaración, que ha sido expuesta por la directora de Sostenibilidad, Pilar Gómez, quien se ha manifestado que "las instituciones, ya sean públicas o privadas, deben actualizarse y adaptarse a las necesidades y circunstancias del momento".

De hecho, la declaración señala que los nuevos valores institucionales deben premiar el talento y permitir la reducción drástica de los residuos, reutilizar y reparar los productos dándoles una segunda, tercera, cuarta... vidas, recuperar los materiales valiosos para reintroducirlos en el sistema productivo, regenerar y restaurar todo lo que resulte degradado... con el fin de promover la economía circular.

También se aboga por una economía en la que no se haga negocio con los residuos o la contaminación, se ponga el énfasis en los servicios, imite la naturaleza y combine de forma útil e inteligente la competencia y la cooperación.

En la jornada también ha participado el co-presidente del Club de Roma Internacional, Ernst Ulrich von Weizsäcker, quien ha presentado por primera vez en España la conferencia 'Come on! Fresh ideas in difficult times. The new Report by the Club of Rome', con motivo del 50 aniversario de la organización. En el último informe del Club de Roma se constata la insostenibilidad del progreso actual y se demanda un cambio de mentalidad para garantizar el futuro de la humanidad.

El acto ha contado además con la presencia del vicepresidente del capítulo Español del Club de Roma, José Manuel Morán, el miembro del comité ejecutivo del Club de Roma Internacional, Joan Rosas Xicota, el director del IUI Circe, Antonio Valero Capilla y el presidente del Grupo Aragonés del Club de Roma, José Ramón Lasuén, entre otros.

