Paros en Pikolin contra la jornada irregular

La plantilla ha aprobado en votación realizar paros si la dirección de la compañía vuelve a utilizar la jornada irregular.

Los trabajadores de Pikolin han votado hoy para decidir si harán paros contra la jornada irregular en el momento en el que la dirección de la compañía la utilice, reiterando así su rechazo a la distribución irregular de la jornada, que fue ampliada en la última reforma laboral.

La plantilla se opone a la jornada irregular por dificultar la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentar el riesgo de accidente y de enfermedad y por destruir empleo, ya que cada hora de más que se realiza va en contra de la generación de puestos de trabajo, según han indicado desde el comité de empresa.

La votación se ha producido tras haber realizado desde el comité de empresa varias acciones en contra de esta jornada, que no han dado sus frutos por lo que ahora se ha solicitado el apoyo de toda la plantilla.

En concreto, el comité aprobó por unanimidad un calendario de movilizaciones para que, si Pikolin vuelve a utilizar la jornada irregular, se hagan paros de dos horas durante dos semanas.

Además, en el caso de que la empresa no se comprometa por escrito a no utilizar más la jornada irregular, en la tercera semana se parará un día completo mientras no exista este compromiso.

La votación de la plantilla también ha recogido el malestar generalizado de los trabajadores por el traslado a las nuevas instalaciones porque consideran que la compañía ha primado la producción frente a cuestiones sociales y de prevención de riesgos.

En la votación, ha participado el 86% de la plantilla afectada, de los que el 52,43% han votado a favor de los paros mientras que el 43,9% ha emitido su voto en contra de la medida propuesta.

