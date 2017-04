El máster internacional de ZLC, elegido el mejor del mundo en logística por segundo año consecutivo

El Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG) que imparte Zaragoza Logistics Center, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), ha sido reelegido, por segundo año consecutivo, como mejor máster del sector a nivel mundial, junto con sus homólogos en USA y Malasia, según el ranking elaborado por Eduniversal, agencia de calificación global de educación superior, con sede en París, que valora los estudios de universidades y escuelas de negocios en más de 150 países.

El máster, que se desarrolla en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), facilita que profesionales de todo el mundo puedan perfeccionar su experiencia en la cadena de suministro y avanzar en sus carreras.

El programa, que dura diez meses, se centra en mostrar los últimos métodos de gestión de la cadena de suministro, además de propiciar que los alumnos participen en investigaciones de vanguardia y tengan la ocasión de conocer de primera mano el sector con diferentes visitas y conferencias.

Además de en Zaragoza, este programa se ofrece en el MIT Center for Transportation & Logistics (Cambridge, Estados Unidos) y en el Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI).

Aparte de las características del programa formativo, el ZLOG presenta un alto nivel de empleabilidad, puesto que más del 90% de los alumnos encuentran trabajo en menos de tres meses tras haber finalizado la formación. El salario medio es de 76.000 euros anuales. Entre las empresas en las que los graduados están empleados figuran Apple, Amazon, Coca Cola, Nike, Procter & Gamble, Roche o Samsung.

