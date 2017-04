Los juzgados siguen colapsados por las cláusulas suelo de las hipotecas

Tres meses después de la aprobación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, los juzgados siguen colapsados porque los afectados prefieren acudir a la vía judicial. Alrededor del 75% de las tramitaciones en los Juzgados de Instancia se corresponden con las cláusulas suelo.

Ya se han cumplido tres meses desde la aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para tratar de solucionar este problema.

Una medida que, sin embargo, no está siendo efectiva en todos los casos, puesto que los juzgados siguen colapsados. El motivo no es otro más que los afectados están prefiriendo en muchos casos optar por la vía judicial para presentar sus reclamaciones y llegar a una solución. De hecho, en Zaragoza, el 75% de las tramitaciones en los Juzgados de Instancia se corresponden con temas relacionados con las cláusulas suelo de las hipotecas.

Este hecho se debe a que muchos de los afectados por las cláusulas suelo se están decantando por la vía judicial porque prefieren tener una sentencia que una oferta del banco.

Esta preferencia se debe a que "se percibe que los clientes no se fían ni de sus bancos ni del procedimiento extrajudicial aprobado por el Gobierno", según explica Alberto Sanjuán, abogado en Cross Abogados, a elEconomista.es

"Cada día vienen al despacho clientes que no quieren negociar con su banco ya. Llevan años reclamando y no les ha hecho caso, o simplemente les han dicho que no tienen razón y que las cláusulas suelo son válidas si están en una escritura pública", añade el abogado.

Además, se está detectando que hay afectados que "no quieren acogerse a este procedimiento extrajudicial. Sienten que el Gobierno solo ha defendido a los bancos con este Real Decreto".

La decisión de acudir a los tribunales por parte de los afectados también se está produciendo por algunas prácticas que se están detectando en algunas entidades financieras, que "intentan aprovechar esta situación para hacer ofertas a la baja a sus clientes y devolverles menos de lo que previsiblemente obtendrían con una sentencia".

En otras ocasiones, según añaden desde Cross Abogados, se observa que se están dando respuestas verbales a los clientes, aunque la norma establece que se haga por escrito, de manera que no queda constancia de las ofertas realizadas.

También hay otros casos en los que se rechaza la reclamación de los clientes. Una situación que, sobre todo, se está detectando en aquellos que se firmaron contratos de novación en los que las entidades financieras rebajaban las cláusulas suelo y los afectados renunciaban a exigir el pago de los intereses.

Un hecho que se está produciendo a pesar de que desde la Audiencia Provincial de Zaragoza se han dictado múltiples sentencias en las que se da la razón a los afectados y se anulan estos contratos de rebaja de cláusula suelo porque se consideran nulos.

