La transformación digital no impulsará el cierre de los comercios físicos

Pese al crecimiento de las ventas online y de la necesidad creciente de la transformación digital, los negocios y comercios tienen posibilidades de sobrevivir en este nuevo contexto en el que los consumidores están conectados a las marcas las 24 horas al día durante los 7 días de la semana. La especialización se perfila como una de las principales claves para que las tiendas físicas no cierren y puedan competir con las grandes empresas y plataformas de ventas online.

El último informe de PayPal e IPSOS refleja que, en España, se pasará de los 22.000 millones de euros en gastos en compra online en 2015 a los 30.000 millones de euros en 2018. Una situación ante la que el comercio tiene el reto de adaptarse a las nuevas tecnologías para dar respuesta a las necesidades cambiantes de los consumidores, así como a sus preferencias y hábitos de compra.

Sin embargo, esta transformación digital de los negocios no tiene por qué conllevar afecciones negativas para las tiendas físicas. "La mayoría de las empresas invierten en el mundo online y todas quieren una web porque es lo que más rápido crece, pero la tienda física va a seguir. Hay oportunidades", según ha explicado Carlos Marina, CEOE de Telefónica On The Spot Services a elEconomista.es

Carlos Marina, quien ha participado en TorreVillage ZIR en Zaragoza para dar la conferencia "¿Cómo afecta la transformación digital a los negocios?", ha señalado que las tiendas físicas van a seguir a pesar de esa transformación digital porque "ir de compras está implantado en nuestra cultura y ocio", aunque ahora no se compra igual que lo hacían nuestros abuelos.

Pese a esta diferencia en los hábitos de compra, los comercios tienen ante sí oportunidades y "mecanismos para que la experiencia de compra sea igual o mejor que en la tienda online", siendo posible además establecer sinergias entre el ámbito analógico y el digital porque, por ejemplo, se puede ir a la tienda a ver un producto que luego se va a comprar online u ofrecer otros productos en el establecimiento físico. Son oportunidades con las que los negocios "pueden aumentar las ventas al mejorar las relaciones con sus clientes".

Una de las mejores bazas que tienen los negocios para aprovechar esas oportunidades y poder competir, sobre todo, con las grandes empresas, es "la especialización. No hay que competir en el terreno de juego de las grandes en el comercio online. Se recomienda la especialización en productos locales, que los clientes encuentren cosas diferentes y que el producto sea lo importante y no la entrega. La no diferenciación no nos gusta".

De hecho, por ejemplo, al buscar un regalo siempre se quiere que sea diferente y no igual a otros productos, lo que permite competir con los grandes, que suelen tener aquellos que se pueden comprar en múltiples establecimientos. Una demanda de productos diferentes que, a su vez, está propiciando la aparición de mercados gourmet en diferentes ámbitos como la gastronomía, los complementos...

La mayor competitividad de los negocios también viene de la mano de una mejor atención y trato con el cliente. "Las cookies ya las inventaron los fruteros de nuestro barrio, que sabían nuestro nombre, conocían nuestros hijos..."

Pero para aprovechar todas estas ventajas es necesario cambiar la mentalidad para visualizar las oportunidades y la importancia de la transformación digital. "Un pequeño comercio tiene las mismas herramientas que uno grande porque en Internet no se lucha por los mejores locales y se puede tener tanta repercusión como una gran marca".

La clave está en contemplar la transformación digital como algo que es necesario y en lo que hay que invertir porque son aspectos "que el comercio no contrataba".

También hay que desterrar barreras sobre los costes de la digitalización. "¿Es caro o más bien no estaba contemplado en el presupuesto? A veces es más caro limpiar un escaparate que estos servicios" digitales, pero lo que sucede es que "estos servicios no están interiorizados como que hay que pagarlos aunque, en realidad, son más baratos de lo que parece".

Tampoco se ha interiorizado que la tecnología puede formar parte de la actividad ni se ha formalizado su uso a pesar de que los resultados son inmediatos y se consigue captar más clientes porque el negocio es más atractivo, aumenta el gasto medio por cliente al tener más información por pantallas o dispositivos y se proporciona una experiencia más rica en el comercio que facilita que se repita. "Las tecnologías refuerzan estas tres claves".

PUBLICIDAD