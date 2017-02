Amado Franco (Ibercaja): "La salida a bolsa no es obligatoria"

El hasta ahora presidente de Ibercaja, Amado Franco, ha indicado que la salida a bolsa no es obligatoria, aunque reconoce que "es el camino más lógico". La entidad no se marca ninguna fecha y se cree conveniente que las entidades financieras esperen el mejor momento para cotizar.

Si no se producen cambios en la legislación actual, Ibercaja Banco dispone hasta el año 2020 para reducir del 88% la participación de la Fundación en la entidad al 40%. Un proceso en el que aseguran que la salida a bolsa no es obligatoria.

El hasta ahora presidente de Ibercaja, Amado Franco, ha reconocido que salir al mercado no es algo que le haga gracia, para indicar a continuación que "en ningún sitio se dice que haya que salir a bolsa. El camino más lógico es salir a bolsa, pero no es obligatorio", según ha apuntado en la presentación de los resultados de la entidad correspondientes a 2016 y que reflejan un beneficio neto de 143 millones de euros, el 70% más sobre 2015.

De hecho, de momento, la situación actual no es favorable para la salida a bolsa de las entidades financieras. "Las condiciones de mercado no son idóneas para que cualquier banco proceda a cotizar", ha apuntado el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, quien se ha mostrado más partidario de que las entidades puedan "esperar a tener más tiempo y no un deadline cerca para poder escoger el momento más oportuno".

Iglesias ha incidido en que es preferible "buscar el mejor momento para hacerlo porque las fechas límite pueden no ser el mejor momento. Lo mejor es hacer las cosas bien y en el momento adecuado con la intención de hacerlo".

El consejero delegado ha afirmado que "es más importante que la entidad tenga una hoja de ruta estratégica y un plan de negocio" con los que se pueda "garantizar que tengamos el mejor acceso al mercado. Vamos a seguir trabajando en esa línea y, si se dan las circunstancias, se hará una ampliación de capital privado".

Además, la entidad pretende seguir siendo independiente, no contemplando por el momento ningún proceso de fusión.

Ayudas públicas

Ibercaja amortizó en 2016 un total de 186 millones de euros de CoCo'S procedentes de Caja 3 fruto del proceso de integración de la entidad.

"Aspiramos a amortizar los 224 millones de euros anticipadamente" -ha añadido Víctor Iglesias-, cantidad que sería la que quedaba pendiente de devolución y que tiene vencimiento en 2017.

De momento, la entidad ya ha solicitado dar este paso "pero hay burocracia".

