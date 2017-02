Lambán propone una reunión a cuatro para desbloquear el Presupuesto y garantías "sólidas"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha propuesto este martes celebrar una reunión de los cuatro partidos de izquierdas de las Cortes autonómicas --PSOE, Podemos, CHA e IU--, para desbloquear la negociación de los Presupuestos regionales de 2017 y, si es posible, empezar a dialogar sobre el contenido, ofreciendo para ello "todas" las garantías posibles, tanto jurídicas como políticas, que serán "sólidas".

En una declaración a los medios de comunicación en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, Javier Lambán ha anunciado su decisión de promover esta reunión, para lo que ha enviado sendas cartas a Podemos e IU con el fin de manifestar que los Presupuestos son "imprescindibles para continuar la senda de la recuperación de derechos" iniciada esta legislatura y urgirles a negociar. El encuentro a cuatro se ha convocado para este miércoles, 22 de febrero, a las 11.00 horas en el Palacio de la Aljafería.

Lambán ha dejado claro que no cometerá ninguna "indignidad", descartando "del todo", de manera explícita, el cese "de ningún consejero", tampoco del consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, lo que ha pedido Podemos la semana pasada, y que para el presidente aragonés es algo "inaceptable".

Ha observado que el nombramiento y cese de los miembros del Gobierno es una de las prerrogativas básicas del presidente y no la cederá, dado que no puede aceptar "que sean otros los que pongan y quiten consejeros".

Renunciar a la potestad de nombrar y cesar a los consejeros "es tanto como perderse el respeto a uno mismo y perderle el respeto al cargo institucional que ocupa" o "abrir de par en par la puerta a que progresivamente le pierdan el respeto todos los demás, toda la sociedad" y "sería indigno", indica en la carta.

El presidente ha advertido de que el Gobierno está dispuesto "a cualquier cosa" para aprobar el Presupuesto "excepto a perder la dignidad", rechazando las "peticiones excesivas y nada democráticas" de Podemos.

Ha añadido que cesar a un consejero "no es garantía de nada" y sí lo es acordar mecanismos jurídicos o políticos "sólidos" para comprobar la ejecución de los Presupuestos. "Sigo confiando en la altura de miras de todos", ha dicho Lambán, quien espera que todos sean "capaces de aportar" para llegar a un acuerdo.

"No tengo ningún inconveniente en avalar personalmente los acuerdos a los que lleguemos, desde la convicción de que todos debemos realizar los esfuerzos que estén a nuestro alcance para solucionar los problemas de la gente y no defraudar a los que confiaron en nosotros en mayo de 2015", lo que "debemos hacer ya" porque "los aragoneses no merecen este espectáculo y no pueden esperar más", señala en su carta a IU.

La sociedad interpela

En su declaración ante los medios, el jefe del Ejecutivo autonómico ha afirmado que la ciudadanía "nos interpela" para conseguir un acuerdo y "continuar recuperando derechos".

Javier Lambán ha querido poner "punto final" al atasco de las negociaciones, destacando "los esfuerzos" del Gobierno. Ha recordado que el Ejecutivo ha esperado "pacientemente" a que Podemos accediera a negociar los Presupuestos durante cuatro meses, después de que el 13 de septiembre los partidos de izquierda firmaran un Acuerdo para el impulso de políticas progresistas que recogía los criterios para elaborar el proyecto de ley.

Asimismo, ha comentado que su equipo aceptó las cinco medidas planteadas por la formación morada en diciembre y también modificó la Orden de prórroga presupuestaria para agilizar los trámites administrativos de algunas obras en colegios y hospitales, como pidió el partido de Pablo Echenique, de forma que "hemos dado sobradas muestras de predisposición al diálogo, de flexibilidad".

Ha propuesto convocar el Observatorio sobre el cumplimiento de los pactos de investidura, acordado con Podemos en 2015 y que apenas se ha reunido.

El presidente ha subrayado que no está dispuesto a aceptar "más demoras", insistiendo en que solo contempla el "escenario A", el de llevar a término una reunión entre los cuatro partidos y aprobar los Presupuestos en base a "una determinada política de ingresos y la priorización de los gastos". No serán las cuentas de PSOE y CHA, sino de toda la izquierda, ha precisado.

Prioridad social

En la carta dirigida a la portavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquin, el presidente aragonés expresa que "no podemos eludir nuestras responsabilidades por respeto a los compromisos electorales adquiridos, a los pactos de investidura suscritos y a los acuerdos alcanzados en lo que llevamos de legislatura", haciendo notar que su Gobierno "ha priorizado las políticas sociales con el objetivo de recuperar los servicios públicos y el bienestar de los aragoneses".

Javier Lambán resalta "los enormes avances" en materia de políticas sociales, que "han sido posibles gracias a la colaboración y el compromiso del PSOE, Podemos, CHA e IU", avisando de que "sin esa colaboración, las justas demandas que nos están planteando los ciudadanos serán imposibles de atender", emplazando a todos a "dejar a un lado los intereses y estrategias partidistas" para "dedicarnos a solucionar los problemas de los aragoneses, de la gente, que es para lo que nos eligieron".

