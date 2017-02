Aragón regulará la gestión de purines

El Consejero Olona se llena la boca presumiendo que será Aragón antes que Catalunya donde se resolverá el problema de los purines. En declaraciones efectuadas por él mismo en otoño pasado ya se mostraba partidario de la actuación de una empresa concreta para el mismo fin, aún sabiendo que esa empresa no puede absorber ni el 1% del purín que se produce en Aragón.



Y aún peor: se le ofreció a este Consejero, que presume de no ser político pero resulta tan charlatán y tan poco eficiente como los políticos, la solución MÁS EFICAZ, MÁS ECONÓMICA y MÁS BENEFICIOSA (por lo mucho que ayuda a ganaderos y a agricultores, con un coste ínfimo si lo comparamos con lo que cuesta actualmente mantener esos centros de gestión que tan poco resultado dan) que se está implantando en Europa. Pues bien, DESPRECIÓ ESA INFORMACIÓN, y con malos modales despidió a quien se la ofrecía, con una actitud muy prepotente.



Los ganaderos que conocen esta solución están más interesados en la misma que en ninguna otra, pero aún no está divulgada en España. Comienzan ahora.