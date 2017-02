La venta de Opel a PSA amenaza el crecimiento de Figueruelas

A los aragoneses además de tener el Ebro nos sobra clase para no caer en las provocaciones de comentarios que se alegran de cualquier cosa que nos perjudique. En cualquier caso no te preocupes tanto por nosotros que la planta de Figueruelas el año pasado acabo siendo la planta más productiva de GM a nivel global y es la planta en la que más inversiones se han acometido en los últimos años. No se de dónde eres tú, pero quizá deberías preocuparte más por tu tierra en la que no debe ir también cuando tienes que alegrarte de los males ajenos para sentirte mejor.