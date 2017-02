Opel España, expectante ante la posible compra por el Grupo PSA

La planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza) ha recibido con sorpresa la noticia de la posible operación de compra del negocio de General Motos en Euroupa por parte del Grupo PSA. De momento, la fábrica sigue inmersa en el lanzamiento del nuevo Citröen C3 Picasso, que se producirá en las instalaciones zaragozanas a raíz de un acuerdo entre ambas compañías.

La noticia del estudio de los negocios de General Motors en Europa por parte de PSA Group ha cogido por sorpresa en la planta de Opel España en Figueruelas al no tener información sobre esta posible operación, a pesar de que las relaciones entre ambas compañías no es nueva, puesto que en la planta de Zaragoza se producirá el nuevo modelo que sustituirá al Citröen C3 Picasso.

El comité de empresa ha conocido la noticia sobre el estudio de esta operación a través de un comunicado interno que la compañía ha remitido a la plantilla en el que se apunta esta posibilidad, aunque no se concreta más allá.

Desde la dirección de Opel España apuntan que "no podemos asegurar que se llegue a un acuerdo", según han indicado a elEconomista.es

De momento, en el comunicado que se ha hecho público relativo a la declaración de General Motors y las iniciativas estratégicas con el Grupo PSA, se señala que "desde 2012, General Motors y el Grupo PSA han establecido una alianza que, hasta la fecha, supone tres proyectos conjuntos en Europa y genera sustanciales sinergias para ambos grupos".

Además, se añade que "dentro de este marco de colaboración, General Motors y el Grupo PSA examinan periódicamente otras posibilidades adicionales de expansión y también de cooperación" para continuar afirmando que "el Grupo PSA y General Motors confirman que están explorando numerosas iniciativas estratégicas con el fin de mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa, incluso una potencial adquisición de Opel/Vauxhall por PSA".

De momento, desde el comité de empresa y los sindicatos se está a la expectativa de si esta operación se concreta o no y de tener más información sobre cómo se materializaría y de las posibles consecuencias o afecciones en el caso de que la operación sea realidad.

"Ha sido una sorpresa", indica el portavoz de CGT en Opel España, César Yagüe, a elEconomista.es, quien añade que no han visto la operación hasta este nivel de fusión o compra "porque no teníamos información. Es una sorpresa, pero no podemos pensar ni una cosa ni otra porque dependerá del modelo de negocio" en el caso de que se acometa la operación.

No obstante, la unión de las dos compañías plantea algunas dudas sobre la actividad de las plantas en España, puesto que la adquisición o fusión daría lugar a tres plantas de automoción en el país, localizadas en Vigo, Madrid y Zaragoza. Un hecho que es poco habitual en el sector de la automoción.

Esta no es la primera vez que la planta de Opel España se ve inmersa en una posible operación de adquisición, ya que en el año 2009 se intentó cerrar también la venta del negocio de General Motors en Europa para lo que se estuvo en negociaciones con la compañía Magna, la china BAIC o con Rippelwood, entre otros contactos, aunque no se concretó ninguna operación.

De momento, mientras se está a la espera de si finalmente se lleva a cabo o no la operación y de obtener más información, la planta de Opel España en Figueruelas continúa con el trabajo para la fabricación del nuevo modelo que sustituirá al Citröen C3 Picasso y que se produce en Zaragoza fruto de la alianza entre PSA y GM. Su lanzamiento está previsto para esta primavera-verano.

