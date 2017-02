El Ayuntamiento de Zaragoza cerró 2016 con un remanente de tesorería de 17 millones

La mayor parte del remanente de tesorería se dedicará a amortización de deuda para salir del Plan de Ajuste Económico en el que el consistorio lleva desde el año 2012. Los partidos de la oposición se muestran escépticos.

El Consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado esta mañana la liquidación del presupuesto municipal del 2016 que refleja una ejecución del 96%, un remanente de tesorería de 17.049.869 euros y un coeficiente de endeudamiento del 108%. Unos datos que reflejan que se cumple con el plan de estabilidad financiera, que fija el límite de dicho coeficiente en el 110%, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

La deuda financiera ha pasado de 827.900.890 euros en 2015 a 765.755.400 euros en 2016. Los deudores de la cuenta 413, donde se contabilizan las facturas antes de iniciar su trámite administrativo, se han reducido, y se cerró el año con un saldo de 9.636.338 euros frente a los 25.797.181 euros de 2015.

Por su parte, en el capítulo de ingresos, se ha cumplido en un 99,8% el presupuesto, y la recaudación neta ha llegado a los 653.748.696 euros, un 91,8% sobre los derechos reconocidos. En cuanto a los gastos, ascienden a 683.543.590 euros, un 96% de lo presupuestado. De esos gastos, la inversión se ha cumplido en un 83% con 28.502.000 euros de los 34.223.000 euros que había previstos.

Amortización de deuda

El remanente de tesorería que asciende a 17.049.869 euros, se debe dedicar a amortizar deuda, según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 (la que desarrolla el artículo 135 de la Constitución) que establece este principio. Pero excepcionalmente contempla la Ley, que cuando el Ayuntamiento cumple con el límite de endeudamiento, a 31 de diciembre, puede destinar parte de dicho remanente al pago de su deuda comercial.

De esta forma el gobierno municipal de Zaragoza va a pagar todas las facturas que quedan pendientes en la C/C 413 y, el resto, se dedicarán a amortizar deuda.

Plan de Ajuste

Con la amortización de 13.800.000 euros, el Ayuntamiento puede saldar la deuda contraída con el Estado en 2012 y salir del Plan de Ajuste. Una deuda que la administración local tuvo que asumir en aquel año para hacer frente al pago a proveedores y que ascendió a más de 170 millones de euros. Esta circunstancia ha hecho que la contabilidad municipal estuviera intervenida y que de forma trimestral se hayan tenido que presentar informes rigurosos sobre el cumplimiento de la Ley de Estabilidad, ante el Ministerio de Hacienda.

Aunque en 2014, se intentó refinanciar esta deuda con el Estado, la operación no se consiguió en su totalidad, quedando pendiente esa cuantía de 13.800.000 euros, que ahora sí se va a poder amortizar.

Con la salida del Plan de Ajuste, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se indica que, a partir de ahora, se podrán las bonificaciones en las tasas y precios públicos, que no estaba permitido en la actualidad. También se podrá renovar la plantilla municipal, cubriendo las jubilaciones de personal, se seguirá manteniendo el coste subvencionado del transporte público

No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza va a tener que seguir cumpliendo la ley de estabilidad financiera, como todas las administraciones públicas, lo que implica que tendrá que cumplir los índices de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, el límite de endeudamiento y el periodo medio de pago a proveedores.

Contabilidad creativa

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha opinado que el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, "solo podrá sacar al consistorio del plan de ajuste con contabilidad creativa".

Azcón ha atribuido el remanente de tesorería de 17 millones correspondiente a la liquidación del presupuesto de 2016 a que "no se han ejecutado todas las partidas de acción social", que ha cifrado en siete de los 17 millones y lo ha calificado de "extremadamente grave porque era la prioridad" de Zaragoza en Común (ZEC).

En rueda de prensa, Azcón ha expuesto el dato de que el grado de ejecución del presupuesto de 2016 ha sido del 86 por ciento, que comparado con el gasto en otros años "presenta 11 puntos de diferencia con el 2015 y anteriores ejercicios en los que el grado de ejecución era casi el 97 por ciento".

A colación, ha subrayado que ZEC "es el gobierno de los incompetentes en lo que prometieron que iban a ser más competentes" en referencia al gasto en acción social.

Mentiras

Por su parte, la concejal del PP, Reyes Campillo, ha criticado que la vicealcaldesa y consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, "miente sin pudor" porque no ha ejecutado siete millones de 2016 en acción social cuando hace unos meses "me aseguró que sería del cien por cien, pero el informe de contabilidad revela que ha sido del 86,17 por ciento".

Campillo ha expuesto que se ha dejado de gastar en el "tema más delicado de la legislatura que es la ayuda a los necesitados", entre los que ha citado el programa 'respiro' de apoyo a cuidadores en el que se ha gastado un 0 por ciento, en el de atención a la pobreza energética solo se ha ejecutado un 2,3 por ciento y en cooperación al desarrollo el 7,6 por ciento.

En atención a transeúntes se ha ejecutado el 8,59 por ciento y un 57 por ciento en el programa de convivencia intercultural, mientras que ha sido del 65 por ciento en formación a mujeres para acceder al mercado de trabajo y del 69 por ciento en el programa de atención a víctimas de violencia machista, ha enumerado la concejal del PP.

Asimismo, ha dicho que no se han ejecutado 2 millones en teleasistencia y los 566.000 euros de ludotecas "cuando ha habido 5 niños con distintas deficiencias que no han accedido porque decían que no había partida", ha criticado.

Tras esta exposición, Campillo ha calificado de "despropósito" que se hayan dejado de gastar unos 7 millones de euros y que ha atribuido a que "son incapaces y no saben ni gestionar el presupuesto de acción social".

Seguidamente, ha criticado que la emergencia social "solo la han utilizado para el programa electoral y para llegar a las instituciones y los que peor lo pasan están peor desde que llegó ZEC". A Campillo lo que más le ha sorprendido es el "enorme interés que dedica Luisa Broto a la proyección de su figura política porque no ha tenido tiempo de ejecutar 7 millones de euros, pero si para gastar 2.245 euros en Navidad en un calendario de felicitación de formato papel y digital totalmente personal".

Según Campillo, Zaragoza "necesita una consejera que se preocupe menos de su proyección personal y más de dedicar recursos a los que menos tienen. Menos publicidad y más ejecutar el presupuesto", ha concluido.

El equipo de gobierno ha replicado al PP que en acción social se han quedado sin ejecutar unos 6,9 millones debido a distintos factores, pero "ninguno atribuible a la falta de voluntad de atender todas las necesidades ciudadanas que se han detectado".

Del total, 2,6 millones corresponden a la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón para tender personas dependientes de grado 1 porque desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales "no se ha remitido el listado de los posibles usuarios".

Otros 2,8 millones de euros sin ejecutar obedecen a las enmiendas del PSOE y CHA para bonificaciones fiscales de gastos de vivienda, tasas e impuestos municipales de los que se han ejecutado 66.000 euros.

Tras subrayar que "todos los convenios y subvenciones se han ejecutado al cien por cien", las citadas fuentes municipales han indicado a Europa Press que las inversiones para la climatización de Casa Amparo se acometerán en 2017 porque tenía pendiente el proyecto y el centro municipal de Delicias 2 también se realizará en 2017.

Asimismo, hay alrededor de 1 millón de euros de facturas pendientes de pago, "que entra dentro de los estándares de cualquier administración" y, finalmente, figura otro medio millón de euros como reconocimiento de obligaciones de servicios prestados y ejecutados, pero que el PP y PSOE votaron en contra de su aprobación en la comisión de Economía y Cultura del pasado mes de diciembre.

Magnitudes económicas

La portavoz del grupo municipal del Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha indicado que votará a favor de salir del plan de ajuste, "si se cumplen las magnitudes económicas". "En tal caso, perfecto, adelante", ha dicho, para apostillar que "está obsoleto y la realidad de cuando se hizo, en 2012, no tiene nada que ver con la de ahora".

No obstante, ha precisado que "es la primera noticia que tengo", en referencia a los 17 millones de euros de remanente de tesorería de la ejecución presupuestaria de 2016 que se podría dedicar a dos modificaciones de crédito para pagar deuda y así poder salir del plan de ajuste.

En rueda de prensa, Sara Fernández ha criticado que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) "haya dejado sin ejecutar 29 millones de euros de 2016, de los que una parte se podrían haber destinado a servicios para los zaragozanos".

Ha detallado que 20 de los 29 millones sin ejecutar corresponden a las áreas de Presidencia, Derechos Sociales, y Urbanismo y Sostenibilidad, que son "dos de las más importantes" y "evidencia una falta de voluntad política para hacer determinados proyectos, ya que se hace un presupuesto de cara a la galería sin voluntad política de llevarlo a cabo", ha reiterado.

En acción social, ha dicho que el plan de pago de tasas e impuestos para personas con dificultades "ha sido un fracaso porque solo se ha solicitado unos miles de euros y en 2017 hay una previsión de un millón de euros".

Más datos

El plan de choque contra la pobreza infantil, que tras una modificación se queda en 46.000 euros, "ha tenido una ejecución 0" y también ha criticado los 100.000 euros pendientes de ejecutar de la dotación de 335.000 euros para atención a mujeres víctimas de violencia machista.

Ha avanzado que Cs pedirá explicaciones por los dos millones no ejecutados en prestaciones domiciliarias y teleasistencia, "cuando además se ha asumido la atención a personas con dependencia en grado 1".

Asimismo, ha dicho que hay "más de 700.000 euros sin ejecutar en juventud, que es uno de los olvidados", mientras que en participación ciudadana faltan por gastar unos 800.000 en el apartado de ciencia y tecnología, lo que revela que "el desarrollo de software no es una prioridad, ni tampoco la Policía Local porque hay un 52 por ciento de ejecución en formación de agentes".

Su impresión es que ZEC sigue la táctica de "patada hacia adelante y lo dejamos todo para el 2017 o el 2018", en alusión a proyectos como la reforma de la calle Oviedo con cero euros de ejecución.

En movilidad, ha contabilizado que faltan 200.000 por ejecutar en señalización vertical de la partida de algo más de un millón de euros y en servicios públicos no se han ejecutado más de la mitad de los planes directores del arbolado y los del Tío Jorge y Torreramona.

