Aragón crecerá un 2,6% en 2017

El estudio de perspectivas empresariales y coyuntura de la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio, realizado por ESI Economic Strategies and Initiatives, prevé que en 2018 se crezca el 2%.

En 2017, Aragón crecerá en sintonía con el conjunto de España, ya que se estima que el crecimiento del PIB será también del 2,6% en el conjunto del Estado.

Un ejercicio que supondrá un punto de inflexión en las tasas de crecimiento de las economías aragonesa y española tras la fase más expansiva del ciclo, que se inició en 2014 y que terminó el año pasado por factores como la incertidumbre política y económica.

Para el año 2018, el estudio prevé que el PIB de Aragón crecerá el 2%, porcentaje que se sitúa ligeramente por el 2,1% que se estima para España.

Un proceso de desaceleración ante el que se estima que la rebaja del desempleo será menor, de forma que el año próximo no bajará del 13% en Aragón, y en España quedaría ligeramente por debajo del 18%.

Amenazas económicas

Entre las causas principales que hay detrás de estas previsiones de crecimiento económico se encuentra el encarecimiento de las materias primas como es el caso del petróleo, así como los cambios políticos en Europa con el Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea y en Estados Unidos con la llegada del nuevo presidente Donald Trump.

A todo ello se suma también el reforzamiento de movimientos populistas y nacionalistas en Europa, que introducen serios interrogantes que acaban con una serie de certidumbres que reforzaban la globalización y la fortaleza de la Unión Europea, según se recoge en el estudio.

El informe también refleja que el crecimiento de precios en España viene marcado, sobre todo, por los productos energéticos, y condicionado por la caída del año anterior. La tasa de inflación se situó en el 1,57% en diciembre pasado y se prevé que llegue al 3% en enero.

A lo largo del año pasado la economía aragonesa siguió aumentando su ritmo de actividad en todos los sectores, excepto en la industria.

En concreto, los servicios ofrecen los mejores indicadores de actividad en 2016, aunque también la industria se ha comportado bien en España, pero no en Aragón. Un motivo por el que la tasa que se espera para 2016 será inferior a la media del 3,2% en unos 0,3 puntos. La previsión es que el crecimiento continúe, pero a un ritmo claramente menor. Las tasas estarán ligeramente por encima del 2,5% en 2017 y en torno al 2% en 2018.

No obstante, estas estimaciones pueden ir a la baja, si el aumento de la incertidumbre confirma peores escenarios, o bien al alza en el caso de que no estas incertidumbres no tengan consecuencias tan negativas.

