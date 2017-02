El Ayuntamiento reclamará los cerca de 600.000 euros que se pagaron de más a la SEM del tranvía

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha anunciado que reclamarán a la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza los alrededor de 600.000 euros que el consistorio pagó de más por las obras de la línea 1 de este medio de transporte de alta capacidad. El PP sostiene que la deuda del tranvía computa al Ayuntamiento.

Rivarés ha explicado que el informe del Tribunal de Cuentas, que ha llegado este lunes al Ayuntamiento, "lo estamos estudiando", para apuntar que "se trabaja en la reclamación de todas las cantidades que como ayuntamiento no se deberían haber pagado a la SEM" y ha abundado en que "se reclamará de forma correcta y legal para recuperar esa cuantía, de la que no se sabe el total, hay aproximaciones".

Al respecto, ha apuntado que el Tribunal de Cuentas dice que se tienen que reclamar unos 200.000 euros por una "errónea aplicación del índice de revisiones de precio" y por una bonificación mal aplicada otros 416.000 euros".

En rueda de prensa también ha indicado que en una primera observación "deja claro lo que el Gobierno de ZEC defiende y ha defendido: que la supuesta deuda del tranvía --unos 256 millones de euros-- no afecta más que a efectos contables en la deuda del Reino de España y también lo dice el Ministerio de Hacienda".

Ha criticado que "esa deuda que se nos ha querido colocar de gorra no es de Zaragoza y no se puede pagar porque ya está pagada y no afecta a la ciudad, es un asiento contable y atañe al Gobierno central".

Deuda

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha recordado que el Tribunal de Cuentas y anteriormente otras instituciones han atribuido a las arcas municipales la deuda --de unos 250 millones de euros-- de la construcción de la línea 1 del tranvía, mientras que el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, sostiene que "es un apunte contable computable al Reino de España".

A colación, ha expuesto que si el Banco de España y el Tribunal de Cuentas "dicen que la deuda tiene que computar en la deuda del Ayuntamiento, entonces Rivarés tendrá que explicar cómo el ayuntamiento más endeudado se va a salir del plan de ajuste y con la contabilidad creativa de Rivarés no nos va a engañar porque ya van dos instituciones que dicen que computa al Ayuntamiento" y ha sentenciado que "la realidad es que este es el consistorio más endeudado de España".

En rueda de prensa, Azcón se ha preguntado si Rivarés, además de pedir la devolución de lo pagado de más a la Sociedad de Economía Mixta (ZEM) Los Tranvías de Zaragoza --alrededor de 600.000 euros--, también investigará de quién es la responsabilidad por haber pagado cuantías que no correspondían y ha añadido que "es incomprensible que no sepa" para colegir "qué descontrol hay en el Ayuntamiento de Zaragoza".

En este sentido, ha vuelto a preguntarse "de quién fue responsabilidad que se pagara lo que no se tenía que pagar y si se va investigar por los que venían a barrer la corrupción o la van a tapar", ha resumido Azcón.

