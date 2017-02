Los sindicatos reclaman planes de empleo para bajar el paro

UGT y CCOO en Aragón piden cambios en las políticas económicas y laborales para que se genere empleo y de más calidad.

Desde CCOO Aragón se reclama con urgencia un cambio en la política económica y laboral, así como una apuesta decidida por el crecimiento de forma que se consiga crear empleo de forma rápida.

Entre las medidas propuestas por el sindicato igualmente figuran recuperar el diálogo social como instrumento básico y la creación de un plan de empleo urgente dirigido con prioridad hacia las personas jóvenes, mujeres y parados de larga duración, al tiempo que se dé cobertura a los miles de hogares sin ingresos.

El sindicato insiste también en mejorar los mecanismos de protección social y la implantación de una renta básica para las personas y familias que no tienen ningún tipo de ingreso, lo que las coloca en el borde de la exclusión social y la extrema pobreza.

Para UGT Aragón, también se precisa con urgencia un cambio en las políticas económicas y laborales, aparte de la derogación de las reformas laborales. El sindicato apunta la necesidad de la subida de los salarios y de una mayor industrialización, siendo también partidaria de dar un mayor impulso del Diálogo Social para dar una salida a la situación actual del mercado laboral.

UGT Aragón señala además que no puede sostenerse que las políticas de austeridad afecten al colectivo de parados ni permitir que organizaciones como el FMI pretenda espolearlos si no encuentran un empleo, porque ya uno de cada dos parados españoles no percibe ninguna prestación.

PUBLICIDAD