El PP afirma que la política autonómica "va en contra del impulso económico y la creación de empleo"

El portavoz de Economía del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Ricardo Oliván, ha considerado este miércoles que la política autonómica que aplica el Gobierno PSOE-CHA presidido por el socialista Javier Lambán "va en contra del impulso económico y la creación de empleo".

En rueda de prensa, Oliván ha rebatido las cifras ofrecidas este martes por el consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Vicente Guillén, de quien ha dicho que "le dio un furor optimista" y expuso datos económicos "que no se corresponden con la realidad".

"¿A quién quiere engañar?", se ha preguntado Oliván, al estimar que Guillén quizás "quería disimular la incapacidad" del Gobierno aragonés de sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para este año 2017.

Tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, el también portavoz del Ejecutivo aragonés, Vicente Guillén, afirmó que "la evolución de la economía aragonesa es positiva y favorable", resaltó el descenso del paro en la región y el repunte en la actividad industrial.

Sin embargo, el parlamentario del PP, Ricardo Oliván, ha estimado que la consejera aragonesa de Economía, Marta Gastón, "no se hubiera atrevido a dar la rueda de prensa que dio Guillén porque conoce los datos reales, que no se corresponden con la visión excesivamente optimista" ofrecida por Guillén.

"Aragón no se está comportando igual que el resto de Comunidades" en materia económica, dado que mientras a nivel nacional la producción, la actividad económica y el empleo están creciendo desde hace dos años, en esta región no lo hacen al mismo ritmo y no se está aprovechando la recuperación económica, ha apreciado.

La Comunidad aragonesa ha sido líder en desarrollo económico, con una industria pujante, un potencial logístico "evidente", con una "altísima actividad exportadora tradicionalmente" y con un importante sector turístico, ha resaltado Oliván.

"Muy grave"

El diputado del PP ha considerado "muy grave" los datos que Guillén trasladó a la opinión pública aragonesa "porque en economía hay que dar datos objetivos y en términos comparados ya que Aragón no es una isla", sino que se encuentra en un entorno "muy competitivo" en el que el resto de Comunidades "van más deprisa que nosotros".

En términos de producción y de Producto Interior Bruto (PIB), desde el primer trimestre de 2016, Aragón está creciendo por debajo de la media nacional, ha asegurado Oliván, al detallar que el último dato interanual marca para el Estado un 3,2 por ciento de crecimiento, mientras que la Comunidad "no llegará al 3 por ciento, según las previsiones del propio Gobierno aragonés" y se quedará "en el 2,8 o 2,9 por ciento".

En el caso del empleo, comparando las cifras con otras regiones y con el conjunto de España, "Aragón está reduciendo paro a mucho menor ritmo" que la media nacional, "aproximadamente a la mitad", ha sostenido Oliván, al precisar que en 2016 el desempleo se redujo un 6,35, mientras que España lo hace por encima del 11 por ciento.

En cuanto a la situación de las familias, "Aragón está reduciendo el paro en el entorno familiar a la mitad del ritmo que el conjunto de la nación", ha recalcado, al citar datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del propio Instituto Aragonés de Estadística.

Producción industrial

Oliván ha hecho referencia también a la producción industrial, para lamentar que el sector crece "a la mitad del ritmo" que en España, un 2,8 frente a un 4,8, y pasa lo mismo en el comercio al por menor, con un aumento del 1,4 por ciento en la región y del 2,3 por ciento en la media nacional.

En las matriculaciones de vehículos, entre enero y diciembre de 2016, la Comunidad ha crecido un 6,6 y "España el doble, prácticamente el 12 por ciento", así como los autónomos han caído en 500 en la Comunidad, "cuando en 2014 y 2015 habían aumentado" y se ha detectado una fuga de empresas, en 42 compañías deslocalizadas, mientras que en el periodo anterior ese saldo fue positivo, en cien nuevas empresas.

Ricardo Oliván ha dicho también que en comercio exterior "Aragón siempre ha sido líder", pero ahora lo es "menos que antes", por lo que ha concluido que "en muchos parámetros Aragón se encuentra peor y en otros pierde la ventaja comparativa y, lo que es preocupante, a marchas agigantadas".

En su opinión, los datos "no son para sacar pecho", dado que el Ejecutivo autonómico no está sabiendo aprovechar "los vientos de cola" que impulsan la economía nacional y la política autonómica, y con los Presupuestos de 2016 y el incremento de los impuestos "va en contra del impulso económico y de la creación de empleo".

Mismas carencias

Oliván ha lamentado que el borrador de proyecto de ley de Presupuestos de 2017 "vuelve a mostrar las mismas carencias" y en materia económica "no son en absoluto coherentes con los principios de desarrollo que marcaban Lambán y la consejera al principio de la legislatura".

Las cuentas para este año "no apuestan por el crecimiento económico, ni por la creación de empleo para mejorar la calidad de vida de los aragoneses, ni por mantener, ni garantizar los servicios públicos fundamentales" y reflejan la "falta total de confianza" del Gobierno autonómico en el tejido empresarial de la Comunidad y una "ausencia total de estrategia" en materia de desarrollo económico.

Por todo ello, Oliván ha concluido que "no hay que sacar pecho", porque "crecer es bueno, crear empleo es bueno, pero Aragón no es una isla" y al comparar su situación con otras regiones se observa que "se está comportando peor que la media nacional".

