Las entidades financieras aragonesas se preparan para afrontar las cláusulas suelo

El sector financiero aragonés ha comenzado a articular el proceso para devolver a los clientes afectados el dinero correspondiente por las cláusulas suelo de las hipotecas para lo que ya se han hecho provisiones de fondos por más de 51 millones de euros. En menor medida se prevé que haya afecciones sobre el pago de los gastos de la formalización de las hipotecas o por las hipotecas multidivisa.

Tras las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la publicación el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, las entidades financieras aragonesas han comenzado a articular las medidas recogidas en la normativa y solucionar aquellos casos a los que realmente les corresponda la devolución de importes por la cláusula suelo de su hipoteca.

En total, las entidades financieras han provisionado fondos por valor de más de 51 millones de euros, aunque esta cantidad no implica que vaya a desembolsarse en su totalidad, puesto que las sentencias del Tribunal Supremo y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que no declaran estas cláusulas ilícitas ni ilegales-, no afectan a todas las hipotecas.

Una de las primeras en anunciar las medidas adoptadas ha sido Ibercaja, entidad que recientemente ha comunicado a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la provisión de 20 millones de euros con cargo a las cuentas de 2016, que se suman a la cantidad que anteriormente tenía ya reservada de 30,1 millones de euros.

Ibercaja -que se ve afectada por las hipotecas procedentes de Caja 3-, calcula que el impacto de las cláusulas suelo de las hipotecas puede tener un impacto máximo de 50 millones de euros, que están en su integridad provisionados, no siendo necesario hacer más provisiones, según han apuntado a elEconomista.es

La entidad, que todavía no ha concretado el número de afectados por las cláusulas suelo, está trabajando también en articular el proceso recogido en el Real Decreto-ley (fija el plazo de un mes para que las entidades se adecuen), aunque Ibercaja ya "veníamos renegociando con los clientes allí donde se requería, y caso por caso, las nuevas condiciones para esas hipotecas".

A favor de negociar

En Bantierra también se han dado pasos en esta dirección. La entidad estima que tiene entre 1.500 y 2.000 afectados por las cláusulas suelo por lo que ha hecho provisiones de 1,5 millones de euros con cargo al ejercicio de 2016 para hacer frente a las posibles devoluciones. Una cantidad con la que consideran que no será necesario hacer más provisiones, según han indicado desde la entidad a elEconomista.es

Además, Bantierra está organizando los equipos de gestión para atender las posibles reclamaciones en las que se trabajará con un modelo estándar en todas las oficinas y que se remitirá al equipo de gestión con posterioridad para su estudio y buscar las posibles soluciones.

Desde la entidad, abogan por atender todas las reclamaciones y por consensuar la solución con el cliente, buscando un acuerdo a través de una devolución de la cantidad, la bajada de la cuota... En los casos que les corresponda la devolución, "se buscará un acuerdo consensuado con los clientes", han apuntado desde la entidad.

El proceso de atención de las posibles reclamaciones también se está articulado en Caja Rural de Teruel, que es la entidad menos afectada por las cláusulas suelo en Aragón y en España. De los 29 casos que han llegado a los tribunales, un total de 25 han sido favorables a la entidad en la que se afirma que se ha actuado con total transparencia y en la que se calcula que tan solo en torno a un 5% se llegará a los tribunales "por posibles errores de forma", según ha explicado José Antonio Pérez Cebrián, director general de Caja Rural de Teruel, a elEconomista.es

En Caja Rural de Teruel, se ha pedido ya las oficinas "un informe de las hipotecas con cláusula suelo en vigor para saber quién es profesional, autónomo, pyme, se ha firmado a través de un acuerdo entre la entidad y colectivos profesionales...", ha añadido José Antonio Pérez Cebrián.

Este informe permitirá conocer la situación, aunque la entidad prácticamente ha dado respuesta a la gran mayoría de los afectados. "Dos terceras partes han venido de buena fe y se mejorado a un 66% las condiciones de la hipoteca", calculándose que en un tercio se llegará a acuerdos, quedando así un 5% aproximadamente que habrá que esperar a los tribunales.

Gastos de formalización

Las entidades financieras no consideran que se producirá un gran impacto a raíz de las sentencias relativas al pago de los gastos de formalización de las hipotecas. Desde Ibercaja señalan que "no hemos tenido una demanda relevante y ya hemos adecuado nuestra oferta comercial a la nueva situación".

Desde Bantierra tampoco esperan una gran afección en este sentido, al igual que en Caja Rural de Teruel en la que igualmente no creen que se produzca un gran impacto en la entidad, aunque "lo estamos estudiando para evitar problemas. Estamos dispuestos a compartir gastos y registros pero no los Actos Jurídicos Documentados", que corresponden por normativa al comprador de la vivienda, añade José Antonio Pérez Cebrián, quien añade que le parece un "disparate" que se actúe "ex novo" para quitar usos de una ley hipotecaria de hace 70 años, siendo más partidario de que se publique una nueva normativa.

Las afecciones tampoco se prevén relevantes en el caso de las hipotecas multidivisa. Por ejemplo, Caja Rural de Teruel no tiene ninguna.

