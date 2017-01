Aragón y el Gobierno defenderán en Bruselas el carbón y las centrales térmicas

La consejera de Economía, Industria y Empleo de Aragón, Marta Gastón, ha manifestado, tras reunirse en Madrid con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que han acordado defender en Bruselas el mismo mensaje sobre el sector del carbón. Asimismo, ha percibido "receptividad" por parte del ministro sobre la continuidad de las centrales térmicas, un tema que también defenderán de forma conjunta el Bruselas.

Tras una hora de reunión en Madrid, Gastón ha apuntado que como prioridad ha planteado el tema de la central térmica de Andorra (Teruel).

Así, ha asegurado que ha percibido "receptividad", aunque el titular de Energía ha trasladado la dificultad actual por parte de la Comisión Europea para mantener la "mitigación" del CO2 por parte de las centrales térmicas. Aún así, han acordado trabajar para defender en Bruselas su continuidad, dado que según la consejera el ministro ha puesto de relieve que son necesarias "sobre todo en periodos punta como los que acabamos de vivir en nuestro país".

El ministro se ha mostrado partidario de la continuidad de las centrales térmicas cuando el resto de energías no cubre el total de la demanda. Defiende asimismo un carbón competitivo y que puedan ir a Bruselas con este mismo mensaje. "Hemos quedado en que, tras un análisis por parte del ministerio de la situación, vamos aclarar esos puntos para poder defender conjuntamente el tema en Bruselas", ha matizado la consejera aragonesa.

No obstante, Gastón, que ha agradecido la buena acogida de sus propuestas, ha admitido "con los pies en el suelo" que el tema de la minería y el carbón tienden a desaparecer y que desde la CE están presionando de forma "radical". Ha abogado por un periodo transitorio "razonable" para adaptarse a esa nueva tecnología y, mientras tanto, "mantener ese respaldo o garantía de suministro".

Otro de los temas abordados han sido las renovables. El Ejecutivo presidido por el socialista Javier Lambán defiende este tipo de energía y la consejera ha destacado el decreto de las eólicas aprobado en la Comunidad y que ha conllevado numerosos proyectos solicitados, 116 en concreto. También en este caso ha encontrado receptividad en el ministro para colaborar y desbloquear proyectos y ha trasladado la necesidad de cierta celeridad en cuanto a la aprobación del real decreto que contendrá los criterios concretos de concesión.

Inversiones en Teruel

La consejera ha constatado la necesidad de una serie de inversiones concretas en la provincia de Teruel, tras las fuertes nevadas de estos días y que han provocado cortes de suministro eléctrico. "Esto tiene solución por parte de Endesa, acometer una serie de inversiones que reforzaran las propias infraestructuras y evitaran estos problemas en el futuro".

Ha añadido que aunque Endesa ve posible plantear dentro de su planificación del mes de marzo las correspondientes inversiones, sí es preciso que ésta debe tener el visto bueno del Ministerio. "Por supuesto así se nos ha trasladado por parte del ministro", ha señalado.

Asimismo, han tratado la tecnología del hidrógeno y la consejera ha invitado a Nadal a conocer "in situ" todo aquello que en otros países está suponiendo "una apuesta importantísima y no queremos quedar atrás". "Queremos --ha recalcado-- que haya una apuesta por parte del ministerio por esta tecnología para permitir acumular de forma complementaria la producción de energía renovable y sobre todo hemos pedido ese apoyo en cuanto al diseño de una red que desde los distintos proyectos europeos se nos viene trasladando".

A su juicio, no es una tecnología por la que decididamente se esté apostando en el país. "No nos podemos permitir que haya una brecha respecto a otros países con todo el trabajo que se lleva a cabo, y además en este caso en particular teniendo a Aragón como referente", ha aseverado.

Por otra parte, el ministro ha traslado a Gastón que son momentos difíciles para la financiación de proyectos de agenda digital. "Por nuestra parte --ha apuntado la consejera-- le he trasladado la intención de colaborar en cuanto a proyectos de promoción de todas las acciones que desde el ministerio se pretenden llevar a cabo".

Factura luz

Gastón ha recordado que Aragón fue la primera Comunidad que interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso por el denominado impuesto al sol.

El ministro ha señalado, según la consejera, que estaban estudiando una posibilidad para que se fomentara el autoconsumo, pero siempre precisando que su principal preocupación es que no suba el coste de la factura de la luz ni para los particulares ni para las empresas, y que está dispuesto a tener flexibilidad en la regulación, pero siempre que no suba el recibo de la luz.

Sindicatos

Sobre la postura de los sindicatos, la consejera ha señalado que lo cierto es ahora el precio del carbón de importación ha subido muchísimo, y era el factor determinante para que no hubiera mayor consumo nacional.

"Hubo un acuerdo dentro del plan nacional 2013-2018 y lo que siempre han defendido los sindicatos y el sector de la minería es que contemplaba un consumo del 7,5 por ciento de carbón autóctono, y ahora mismo el carbón autóctono, además de ser de calidad, es competitivo por el precio. Ante esa defensa lo que sí he recordado al ministro y he sugerido es que no enquiste más la situación de aquello que no se ha producido y que reúna y convoque a la mesa nacional de la minería", ha relatado.

De otro lado, la consejera aragonesa ha destacado que, a diferencia de con el ministro José Manuel Soria, han encontrado en Nadal "cordialidad, voluntad de trabajo conjunto" y sobre todo "ganas de defender todo cuanto tiene que ver con el tema energético, pero disponibilidad para poder hacer esa defensa de forma conjunta".

