Kühnel organiza una jornada sobre transformación digital y ciberseguridad en el ámbito empresarial

El evento se celebrará el 25 de enero en Madrid y contará con la presencia de David Vivancos, CEO de MindBigData y Consejero de Emotiv Inc y Paloma Llaneza, CISA y consultora de seguridad, Partner y Head of Information Technology at Razona, ambos reputados expertos en sus respectivos campos.

Ambas materias serán objeto de programas de Kühnel Escuela de Negocios en los próximos meses dentro de sus objetivos de participar del proceso de cambio de las organizaciones, dar formación de calidad y generar debate. Por eso, la escuela celebra esta jornada con dos reputados expertos en la que se abordarán los nuevos retos que suponen la incorporación de las herramientas digitales a la actividad diaria de las organizaciones.

La inmensa cantidad de datos disponibles, la hiperconexión o los nuevos riesgos asociados a esta nueva sociedad digital de la que formamos parte serán algunas de las cuestiones que se tratarán en el evento. Y todo ello poniendo el foco en las personas, que son las que dan sentido a la tecnología y deben liderar los procesos de cambio en las empresas.

Ambos invitados abordarán estas temáticas y posteriormente debatirán con el público sobre las cuestiones tratadas, siendo moderado el debate por Francisco García Cabello, reputado comunicador y Fundador y Director de Foro Recursos Humanos.

El evento tendrá lugar el 25 de enero a las 18:00 en el Centro Universitario Villanueva (c/ Claudio Coello 11) y finalizará con un vino español en el que poder charlar con los ponentes y los distintos asistentes.

