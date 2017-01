Lambán critica que Podemos "está tratando de golpear" al Gobierno "en el rostro de los aragoneses"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este martes que Podemos "está tratando de golpear" al Ejecutivo "en el rostro de los aragoneses", por lo que deben "recapacitar".

Lambán está dispuesto a negociar "todas y cada una de las partidas" del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, por lo que rechaza las "excusas de mal pagador" de Podemos. "El Presupuesto se puede aprobar en el momento en que ellos quieran", ha aseverado.

Así lo ha indicado este martes el presidente, durante su visita al IES de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), donde ha declarado a los medios de comunicación que "si existiera voluntad de diálogo por parte de Podemos, con la información de que se disponía hace semanas ya podríamos tener cerrado un acuerdo presupuestario", restando importancia al hecho de que el Ejecutivo no haya entregado una copia de todo el Presupuesto, lo que ocurrirá "de manera inmediata".

Contradicción

El jefe del Ejecutivo regional ha llamado la atención sobre "la contradicción no exenta de cinismo" que, a su juicio, se produce cuando, "por una parte, el alcalde de Zaragoza (Pedro Santisteve) llama imperativamente a un acuerdo porque los zaragozanos no pueden seguir viviendo sin un Presupuesto municipal para 2017 por las políticas sociales" y, por otra, "Podemos en las Cortes, simplemente por castigar políticamente al Gobierno, por causar daño político al Gobierno de Aragón, se niega a sentarse a hablar para desbloquear unas cuentas que tienen el mismo propósito que las del Ayuntamiento de Zaragoza".

Este propósito se concreta en "atender a los sectores más desfavorecidos, promover políticas de desarrollo, seguir construyendo centros educativos, en definitiva, seguir impulsando las políticas sociales a las que dio lugar el cambio politico de mayo de 2015".

Ha hecho hincapié en que Santisteve "tiene la inmensa suerte de contar con aliados en la izquierda como el PSOE y CHA, con un alto grado de responsabilidad y que están dispuestos a, previa negociación, a aprobar el Presupuesto de la ciudad pensando en los zaragozanos". Lambán se conformaría con que "Podemos en las Cortes tuviera la mitad de responsabilidad, de compromiso respecto a los ciudadanos, que tiene el PSOE en la ciudad de Zaragoza".

Irresponsable

"Me parece absolutamente irresponsable que se castigue a los aragoneses con un bloqueo de las cuentas", ha continuado el presidente, recordando que la izquierda aragonesa ha firmado "grandes acuerdos para impulsar políticas de izquierda", lo que ha propiciado que 2016 haya sido un año "prolífico en este tipo de políticas".

Ha considerado que la Comunidad "no se puede permitir el lujo de perder un año, ni dos meses" con un Presupuesto prorrogado, observando que "cuanto más tarde en aprobarse el Presupuesto más tardará en aplicarse" y por lo tanto más se retrasarán los expedientes de contratación de escuelas e institutos, lo que "hay que reprochar" de una forma "absolutamente inmisericorde" a una fuerza política que "nació para resolver los problemas de la gente".

El Ejecutivo se va a dedicar a "insistir" ante Podemos para que asuma su responsabilidad y también explicará a toda la sociedad qué significa seguir con un Presupuesto prorrogado, ha dicho Lambán, quien está dispuesto a "negociar todas y cada una de las partidas del mismo" con Podemos.

En opinión de Lambán, las "excusas" que están poniendo para no negociar el proyecto de ley "no se sostienen", argumentando que no ha habido "incumplimientos" por parte del Gobierno, aunque se han producido "alteraciones" en el Presupuesto de 2016 "como ocurre en todos", haciendo notar que el Grupo Parlamentario de Podemos ha apoyado casi todas las modificaciones presupuestarias, de forma que "no tienen ninguna excusa para sentarse a dialogar para seguir desarrollando políticas de izquierdas en esta Comunidad".

Anomalía

El presidente aragonés ha señalado que "la anomalía aragonesa no es no tener Presupuesto" porque tampoco se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, sino que "la anomalía aragonesa consiste en la actitud de Podemos", ya que este partido "en otras comuidades autónomas está sentándose con los Gobiernos, está llegando a acuerdos para desbloquear la falta de Presupuestos", como es el caso de la Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha, de forma que "no tiene ninguna razón de ser, ninguna justificación, que aquí no lo hagan".

Asimismo, ha planteado que los Presupuestos de 2017 son "tan coherentes con los pactos de investidura" que Podemos se puede ver "reflejado", de ahí que recurran a "excusas de mal pagador poniendo de manifiesto que lo que realmente están intentando es dañar políticamente al Gobierno de Aragón". Ha aseverado que "lo que están haciendo fundamentalmente es dañar a la sociedad aragonesa en su conjunto".

Lambán ha negado que el Gobierno esté retrasando de forma intencionada la presentación del Presupuesto en las Cortes para no incrementar el déficit público, "otra excusa de mal pagador" por parte de Podemos que "se cae por su propio peso".

Ha dejado claro, nuevamente, que el Presupuesto elaborado para 2017 solo se puede aprobar con los votos de la izquierda y ha recordado que se basa en una estructura de ingresos derivada de la reforma fiscal llevada a cabo en 2016 con el apoyo de Podemos. "Por tanto, si Podemos se sigue negando a dar su visto bueno al Presupuesto después de la negociación correspondiente, está impidiendo que haya un Presupuesto en Aragón, directamente".

Prórroga

"Mientras ellos no den marcha atrás en su bloqueo, en su cerrazón, mientras Podemos no se disponga a sentarse a hablar, Aragón está condenada a tener prórroga presupuestaria".

"Gobernar con un Presupuesto prorrogado es una mala noticia para la comunidad, es renunciar a inversiones, a seguir haciendo IES como este --el de La Puebla de Alfindén--, escuelas, seguir invirtiendo en centros de salud, en ciencia, en aumentar las prlantilas de profesorado; es aceptar que nos instalamos en una especie de bloqueo que a la Comunidad no le conviene, pero insisto, es resposnaiblidad exclusiva de Podemos, que está haciendo en Aragón lo que no está haciendo en ninguna otra parte de España".

También ha dicho que "pollos internos el que más y el que menos los tiene en su propia casa, sin embargo lo que hacemos todos es resolver nuestros pollos internos en nuestra casa y no hacer víctimas de esos pollos a los ciudadanos". Los socialistas "dirimimos nuestras cuitas internas a nivel interno y trabajamos para los ciudadanos con responsabilidad, haciendo Presupuesto, invirtiendo, y dejamos para nosotros mismos sin molestar a los demás la rseolución de nuestros problemas internos".

El presidente ha descartado "absolutamente" cualquier tipo de adelanto electoral, mostrándose convencido de que "se acabarán aprobando los Presupuestos de este año", añadiendo que "a estas alturas no he oido a nadie preguntarle a Rajoy si va hacer un adelanto electorl" y que "existe el riesgo", incluso, de que en 2017 "España viva en situación de prórroga Presupuestaria todos los meses".

