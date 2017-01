ZLC, elegido mejor centro de España en formación logística

El ranking promovido por Supply Chain Management World (SCM World) sitúa a Zaragoza Logistics Center como el primer centro español especializado en estos estudios.

Zaragoza Logistics Center (ZLC), centro de investigación promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha sido elegido como el mejor centro universitario de España especializado en el estudio de la cadena de suministro por segundo año consecutivo.

Además , ZLC vuelve a situarse como la entidad de referencia en este tipo de formación dentro de las fronteras nacionales, aparte de mejorar su posición tanto a nivel europeo y global.

De hecho, en Europa está considerado como el cuarto de la lista, mejorando hasta seis posiciones desde el anterior listado. A nivel mundial, pasa del puesto 40 al 17.

Según se ha explicado desde ZLC, esta posición se ha alcanzado por su oferta educativa de alta calidad, en la que destacan, entre otros programas, el máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) o el Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG), que aparece en primera posición a nivel mundial en el ranking elaborado por Eduniversal, junto con los másteres impartidos en la denominada red MIT Scale que incluye los centros de Estados Unidos y Malasia.

Además, el centro destaca por el nivel de empleabilidad de los alumnos, ya que más del 90% de los estudiantes que han cursado los programas máster de ZLC han encontrado trabajo solo tres meses después de graduarse.

