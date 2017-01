Los grupos municipales presentan alegaciones al presupuesto de Zaragoza

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad, mientras el PSOE pretende mover ocho millones y, CHA, siete. Ciudadanos ha realizado 114 propuestas.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha informado de que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad y unas 220 parciales el proyecto de Presupuestos de la ciudad para 2017, que ha calificado como el "peor de la historia" elaborado por el "peor gobierno" de la capital aragonesa, "pese a que se incrementa en 22 millones de euros".

En rueda de prensa, ha lamentado que aunque "hay más dinero", las cuentas de la ciudad para este año "no atienden las prioridades de la gente de la calle", sino "las del político y concejal de turno", que "están alejadas" de las de los ciudadanos.

Respecto a su enmienda de totalidad, ha esgrimido varias razones, siendo la "definitiva" que el Presupuesto del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) "contiene partidas que el interventor ha declarado ilegales". Además, no es posible realizar "un Presupuesto nuevo" con las enmiendas parciales, "que es lo que nos gustaría" ya que no se puede "trasvasar" dinero de unas áreas a otras.

Asimismo, Azcón ha señalado que este proyecto "tiene las habituales infradotaciones de los últimos Presupuestos de los partidos de izquierdas" y no recoge "lo más importante que va a ocurrir en 2017, que es que el Ayuntamiento va a tener que acudir a los fondos de rescate del Ministerio de Hacienda por valor de 25 millones de euros".

El portavoz del PP ha mostrado su predisposición "a hablar con todos los grupos" para que el Presupuesto "pueda ser enmendado", para expresar su "profunda decepción con el equipo de gobierno, que solo quiere hacerse fotos con el PP" ya que "dice que va a dialogar, pero luego no lo hace", a pesar que que ZEC, por su situación de "minoría, debería buscar los apoyos políticos suficientes para sacar adelante los proyectos".

Enmiendas parciales

Las 220 enmiendas parciales del PP modifican 84,5 millones de euros, 54,5 de ellos desglosando en destinos concretos macropartidas generalistas y los 30 restantes creando partidas nuevas o aumentando la asignación a otras ya existentes.

Azcón ha destacado los 1,7 millones en empleo, de los que un millón son para un plan local de comercio y 500.000 euros para un plan de empleo joven, además de proponer la creación de una Oficina de Captación de Inversiones.

En políticas de acción social, las enmiendas suponen dos millones de euros, parte de los cuales se obtienen de los 400.000 euros de las partidas de publicidad y propaganda del área de alcaldía. En concreto, se prevé un millón de euros para un plan global para las familias y se crea un cheque guardería para las familias que no logran obtener una plaza pública.

En Servicios Públicos, Azcón ha resaltado el incremento de las partidas de limpieza y de parques y jardines, con 2,5 millones y 1,5 millones, respectivamente, el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal y la creación de una partida para mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras del servicio 010.

En inversiones urbanísticas, el portavoz del PP ha remarcado las enmiendas destinadas a la urbanización de la calle Fuente de Neptuno, en Arcosur, con 700.000 euros; la renovación de la Avenida Navarra, los planes integrales de Torrero y Valdefierro, y el incremento de las operaciones asfalto y aceras --con 870.000 euros más en total--.

Igualmente, ha mencionado la finalización del centro cívico de Rosales de Canal, la construcción del centro cívico del distrito Centro --350.000 euros--, el aumento de la dotación para reformar el Mercado Central y la renovación de la calle Predicadores suprimiendo el adoquinado --300.000 euros--.

Convenios

El portavoz del PP también se ha referido a la supresión de todos los convenios porque "hay que eliminar la política de amiguetes", si bien mantienen los del Área de Acción Social, "donde entendemos que los haya".

Los 'populares' solicitan, igualmente, el reforzamiento de las bases de ejecución para garantizar la "transparencia" de la acción del Gobierno y los mecanismos de control de la oposición, entre otras cosas, pidiendo que se dé cuenta mensual de los gastos de publicidad, marketing y comunicación. Además, proponen que los convenios nominativos incluyan "un informe del servicio gestor que acredite el interés público" y que no son susceptibles de sacarse a concurso.

Azcón también ha señalado que los fondos los detraen "de las partidas que el Interventor ha declarado ilegales", de aquellas que "se ha constatado que ha sido un fracaso en la gestión", como el servicio BIZI y el programa de captación de vivienda o de los estudios para una segunda línea del tranvía.

PSOE

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Trívez, ha manifestado que su grupo ha presentado 115 enmiendas al Presupuesto de la ciudad para 2017 por valor de 8.030.000 euros "con voluntad de llegar a un acuerdo final", igual que se alcanzó con las ordenanzas fiscales y con las cuentas de la ciudad de 2016.

En rueda de prensa, ha indicado que "hemos tenido muy en cuenta el equilibrio" a la hora de detraer partidas del Presupuesto elaborado por el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) para dotar sus enmiendas con la intención de facilitar "llegar a un acuerdo final".

Ha añadido que sus dos condiciones para apoyar el Presupuesto son que "sean atendidas de manera sustancial" sus enmiendas y contar con un cronograma donde se indiquen las fechas "en que se prevé cumplir lo que estamos solicitando" ya que en 2016 solo se ha ejecutado el 30 por ciento de las aportaciones socialistas, "una tomadura de pelo que no se puede repetir".

Sobre el informe desfavorable de la Intervención para la municipalización del servicio de atención telefónica 010, Trívez ha comentado que el consejero de Economía del consistorio, Fernando Rivarés, le ha asegurado que este asunto "está resuelto". Según ha apuntado, la plantilla municipal ha de votarse de forma conjunta con el Presupuesto y ha recalcado que su grupo por "cuestión de legalidad" no dará su apoyo a "algo que tenga un informe negativo de la Intervención".

El concejal del PSOE ha indicado que ha mantenido contactos esta semana con Rivarés y a partir del lunes van a "hablar" de las enmiendas, en las que "no hemos pedido ninguna locura ni cualitativa, ni cuantitativamente" ya que de un Presupuesto 724 millones de euros sus propuestas mueven el 1,1 por ciento.

Ha añadido que ahora comienza una segunda fase de negociación, tras haberse incorporado algunas de sus aportaciones previas al proyecto de Presupuestos, para opinar que "los recursos son limitados, habrá que ceder" y ZEC "tendrán que renunciar a alguno de sus proyectos".

En concreto, los socialistas detraen dinero de la partida de ampliación del servicio BIZI. "No estamos en contra de que haya reforzamiento", pero la actuación planteada por ZEC "no tiene un equilibrio económico sostenible" y "no se va a poder ejecutar a corto plazo". Por su parte, el PSOE ha planteado "a la baja" la partida par ala remodelación de la avenida Tenor Fleta, pidiendo 1,7 millones frente a los tres iniciales.

Enmiendas

El PSOE plantea con sus enmiendas "conseguir más transparencia y control político de la ejecución del Presupuesto" pidiendo que cualquier transferencia de crédito superior a los 70.000 euros deba ser respaldada previamente por la Comisión de Economía, igual que las partidas de gasto en publicidad institucional.

Para actividades y gastos de las juntas de distrito, propone incrementar la consignación en 218.000 euros, con el objetivo del "reforzamiento de la participación ciudadana". En relación con los barrios, se recogen los 1,7 millones para reformar Tenor Fleta y 600.000 euros para terminar la calle Neptuno en Arcosur.

Igualmente, hay partidas para el mantenimiento de los grupos sindicales, la reforma de la avenida de Navarra, el plan director de la explanada Estación del Norte, la construcción de una pasarela en el río Huerva, la inversión en barrios rurales, la eliminación de tendidos eléctricos aéreos en Valdefierro y la ejecución del aparcamiento del Kasán.

Para el impulso del empleo y la vivienda, hay enmiendas por valor de 1,9 millones de euros, que incluyen 200.000 euros para un plan de vivienda joven a precios asequibles sobre suelo municipal que alcance las 2.500, el plan local de comercio, con 860.000 euros, proyectos de emprendimiento en Zaragoza Activa, dotados con 470.000, y el plan estratégico de empleo y desarrollo, con 250.000 euros.

Parques y zonas verdes

El PSOE ha propuesto dedicar 1,8 millones de euros para mejorar parques y zonas verdes, con especial incidencia en los parques Torreramona, Tío Jorge, Parque de Oriente y Astronómico, e incluye un plan de choque de intervención en zonas verdes.

En el ámbito medioambiental, plantea una inversión de dos millones de euros para renovar el alumbrado público frente a los 300.000 euros consignados por ZEC, sustituyendo las actuales luminarias por led, "que reducen el 60 por ciento el consumo de energía", ha dicho Trívez.

Según ha apuntado, esta actuación debería iniciarse en los barrios de La Almozara, en la avenida Pablo Gargallo; en Las Fuentes, en Compromiso de Caspe y Salvador Minguijón; en Delicias, en la avenida de Madrid y calle Delicias, y en San José, en la avenida del mismo nombre.

Las enmiendas socialistas también incluyen 300.000 euros para la sustitución de las butacas del Teatro Principal.

Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad al Presupuesto de la ciudad de 2017 y 113 parciales por valor de 13,2 millones de euros porque "no compartimos ni la estructura, ni el reparto entre las áreas" ya que "no se ajusta a las necesidades" de la capital aragonesa, ni de sus habitantes.

En rueda de prensa, ha indicado que como oposición "responsable y constructiva" sus enmienda parciales pretende "mejora" el Presupuesto y reflejan sus "líneas programáticas", así como "muchas de las iniciativas presentadas" por este grupo "aprobadas en pleno y en el Debate sobre el estado de la ciudad", pero que todavía no se han puesto en marcha con el objetivo del "fomento del empleo, mejora de los servicios públicos y de las inversiones".

En el área de Alcaldía, Ciudadanos propone reducir partidas relacionadas con la publicidad para destinarlas a crear una herramienta de seguimiento de mociones para el portal de transparencia y diferentes planes que permitan optimizar estrategias y procedimientos municipales, con una dotación de 400.000 euros.

En Derechos Sociales, este grupo mueve 8,2 millones de euros para "reforzar el área de fomento del empleo e inversiones sociales". Así, plantea una partida de 50.000 euros para estudiar el impacto de género en los presupuestos municipales, ampliar la destinada a la renovación de equipamiento del Centro de Préstamos e incluye una oferta de actividades de conciliación familiar en épocas vacacionales.

También propone la construcción de un hangar de embarcaciones náuticas e invertir 1,1 millones de euros en la construcción de una escuela infantil municipal en el Distrito de Torrero-La Paz ante los nuevos desarrollos urbanísticos, como Parque Venecia.

Inclusión socio-laboral

C's incluye en sus enmiendas la revisión del programa de inclusión sociolaboral, la puesta en marcha del Plan de Atracción de Inversiones, con una partida para este año de 500.000 euros, y un Plan Local de Comercio que "sea el marco adecuado para las acciones de apoyo que deben diseñarse desde una óptica multidisciplinar, innovadora e integral y tenga una dotación de 220.000 euros", ha dicho Fernández.

Asimismo, ha indicado que abogan por una subida de 50.000 euros para Zaragoza Activa y por destinar 300.000 euros al fomento del relevo generacional entre los autónomos.

En el área de Transparencia y Gobierno Abierto, C's apuesta por fomentar el uso de la tarjeta ciudadana desde el planteamiento de "ampliar sus servicios para ser utilizada, por ejemplo, en procesos participativos". Para ello, ha presentado enmiendas por un valor de 80.000 euros. También propone incrementar el dinero a equipamientos e inversiones en juntas de distrito.

Economía y cultura

Fernández ha explicado que en Economía y Cultura incluyen una partida de más de 100.000 euros para crear una Oficina de gestión antifraude, "visto que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común solo la anunció, pero no tiene intención de ponerla en marcha este año", y un plan de reducción de la morosidad con una cuantía de 100.000 euros.

También apuesta por potenciar turísticamente la figura de Goya dotando el programa y 100.000 euros para actividades recreacionistas en la ciudad, e "incrementar la partida de subvenciones del área de cultura, que se ha mostrado insuficiente", ha dicho Fernández.

En Urbanismo, la portavoz de C's ha explicado que destinan 350.000 euros a un programa de recuperación de edificios sin uso ya que "hay más de cien infrautilizados", una vez que se actualice el plan de equipamientos; incrementar la partida de la adecuación del Centro de Rosales del Canal hasta alcanzar los 321.000 euros; e invertir 637.000 euros en parques infantiles accesibles.

Además, plantean estudiar la creación de un parque público sostenible en Arcosur; aumentar la partida del Plan de Riberas, Ríos y del Canal hasta los 300.000 euros; urbanizar la calle Fuente de Neptuno con 724.000 euros; y casi doblar el dinero destinado a la reforma de la avenida Cataluña pasando de 500.000 a 900.000 euros en el presupuesto de 2017.

Por su parte, en Movilidad incluyen 700.000 euros para la mejora del servicio del autobús, reorganizando líneas, mejorando frecuencias e instalando más marquesinas.

En Servicios Públicos, C's defiende un Plan de gestión de Residuos Integral, con una dotación de 100.000 euros, e invertir en actuaciones de mejora en el parque del entorno de la avenida Ciudad de Soria --100.000 euros-- o en el de la plaza Reina Sofía --65.000 euros--. Además, se incluye una partida para renovar el parque móvil de Protección Civil.

CHA

El portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha explicado que su grupo ha presentado 50 enmiendas al Presupuesto de la ciudad para 2017, que mueven 6.912.000 euros, "centradas en las prioridades que consideramos más necesarias aprovechando el impulso inversor importante" de las cuentas de la ciudad este año.

En rueda de prensa, Asensio ha expresado la voluntad de su grupo de "dialogar, como lo hicimos de forma previa", si bien ha estimado que el gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) debe ser consciente "de que algo tiene que ceder". Además, ha confiando en que el interlocutor sea el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y también "vamos a ver qué propuestas han presentado otros grupos, especialmente el PSOE".

En el caso de las suyas, ha asegurado que son "muy realistas y fundamentales para la ciudad" y ha indicado que "hemos sido cuidadosos" a la hora de analizar de donde se detraían fondos, teniendo en cuenta los informes técnicos "para no dejar ningún contrato de su ministros de mantenimiento infradotado".

En concreto, en Derechos Sociales, CHA propone impulsar la financiación para emprendedores y empresas de economía de social con 200.000 euros, aumentar en 125.000 euros las subvenciones a emprendedores e Innovación social y en 100.000 las ayudas de cooperación al desarrollo. Además, plantea destinar 25.000 euros para la Carrera del Gancho y crear un convenio con el Colegio de Veterinarios, "para la atención veterinaria a animales de personas con bajos recursos", ha apuntado el portavoz.

Asensio ha añadido que dedican 220.000 euros a la creación del plan local de comercio, otros 20.000 euros para crear una aplicación móvil para impulsar el comercio de proximidad y aumentan en 50.000 la partida para programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios. Por otro lado, propone crear una Oficina Antifraude, a la que destinan 220.000 euros.

Urbanismo

El portavoz de CHA ha detallado que las principales inversiones propuestas por su grupo se encuentran en Urbanismo y ha mencionado entre ellas los 500.000 euros para el asfaltado de la Calle Fuente de Neptuno, "una reivindicación de los vecinos de Arcosur" y un millón de euros en los próximos tres años para la 'Supermanzana Zaragoza', un proyecto "novedoso" que agruparía a varios barrios para su mejora integral.

CHA plantea actuaciones en los barrios, como la inversión de 827.000 euros en tres años para construir el parque sobre el túnel de la Z-40, a la altura de Santa Isabel; 1,7 millones de euros en tres años para el Centro Cívico de Rosales del Canal y 100.000 euros para el aparcamiento en Kasán.

Además, incluye la construcción de las escuelas infantiles de Parque Goya y Valdespartera, con una inversión de 2,2 millones de euros en tres años; 500.000 euros para mejoras en colegios públicos y 20.000 euros para continuar instalando cambiadores de bebé y salas de lactancia en edificios municipales.

Este grupo propone, asimismo, destinar un millón de euros para la creación de un Plan Director de Averly, con el objetivo de conservar la parte municipal de la factoría; 240.000 euros para el proyecto 'Locales Vivos', que pondría a disposición de creadores y emprendedores todos los locales vacíos, municipales y privados; y 390.000 euros para la creación de un museo en la antigua Imprenta Blasco.

CHA propone, en Medio Ambiente, el proyecto de las Azoteas Verdes, con 100.000 euros en ayudas para su instalación en viviendas particulares y 200.000 en edificios municipales. Además, añade otros 200.000 euros para instalaciones fotovoltaicas en edificios del consistorio.

Este grupo incluye otras enmiendas como 500.000 euros para implantar la recogida selectiva de residuos orgánicos y 430.000 euros al Proyecto Agros, de los cuales 200.000 irían en apoyo a los detallistas, 100.000 para redactar el proyecto para el Mercado Parque Goya y 100.000 para acondicionar el Mercado San Vicente de Paúl.

Movilidad

CHA propone, en Movilidad, aumentar en 216.000 euros la aportación al Consorcio Metropolitano de Transportes para impulsar el billete único. Por otra parte, en Deportes, aumenta en 50.000 euros las ayudas al deporte infantil, "dado el éxito de la convocatoria en 2016",y destina 600.000 euros al acondicionamiento del Campo de Fútbol César Láinez de Santa Isabel.

Asensio ha presentado dos propuestas en Cultura, una para destinar 25.000 euros a la creación de la Oficina de la Lengua Aragonesa y 15.000 euros para la creación del Festival 'Zaragoza en Corto' de creadores aragoneses. Finalmente, ha defendido dotar con 20.000 euros a un convenio con la Universidad de Zaragoza para crear la Oficina Municipal de Memoria Histórica.

El portavoz de CHA ha comentado que entre las partidas de las que se detraen fondos se encuentra el servicio transporte urbano porque "el contrato está garantizado y tiene un margen de un millón de euros", según los informes técnicos, y 600.000 euros de la ampliación del servicio BIZI, con la que "estamos totalmente de acuerdo", pero que "no hace falta pagar en un solo año".

Asensio ha reconocido que puede haber algunas enmiendas de CHA que pueden "picar" al equipo de gobierno de ZEC al restar fondos de "proyectos suyos que tienen en acción social" y en urbanismo, en este último caso de una partida de inversiones varias de la que utilizan sus 430.000 euros "porque no hay información" y por eso "también caben las inversiones de los demás", ha argumentado.

PUBLICIDAD