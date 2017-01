Podemos lamenta que el borrador de Presupuestos sea "un boceto escrito en una servilleta"

La portavoz parlamentaria de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha afirmado este jueves que el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno autonómico, Fernando Gimeno, "está intentando ganar tiempo" con los "power point" sobre el Presupuesto de 2017, "un boceto escrito en una servilleta". Le ha pedido que dé explicaciones a los Grupos de la oposición del Parlamento regional y a los aragoneses.

Díaz ha considerado que ganar tiempo favorece a Gimeno porque le permite "cuadrar sus cuentas", en el sentido de que necesita que primero se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para conocer con exactitud las partidas que se destinarán a la Comunidad Autónoma, añadiendo que el consejero "está empezando a cumplir bien" con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "al que últimamente parece que admira tanto".

En rueda de prensa, Maru Díaz ha lamentado la "falta brutal de seriedad" del Ejecutivo de Javier Lambán porque a 12 de enero "lo único que tenemos son tres Power point y es muy difícil trabajar con estas formas", por lo que la formación violeta se encuentra en una situación de "anonadamiento". Ha afirmado que "es difícil hacer un trabajo político serio y sacar conclusiones" con la información aportada por el Ejecutivo este miércoles, en alusión al borrador presupuestario dado a conocer en rueda de prensa.

La diputada de Podemos ha asegurado que el Gobierno no ha presentado un borrador del Presupuesto, sino que "nos dan un pastiche, tapan las goteras con pintura" y se ha preguntado por qué no han enviado el borrador, insistiendo en que "están contando con ingresos de un Presupuesto --PGE-- que no está aprobado".

"No sé muy bien cómo podemos sentarnos a negociar" con "cuatro cifras fuera de contexto", ha planteado Díaz, quien ha dejado claro que "estamos dispuestos a dialogar", pero es "difícil" con "esta tomadura de pelo continuada".

Ambigüedad

A juicio de la portavoz de Podemos, los responsables del Gobierno "dan un paso a un sitio y su contrario", lo que ha atribuido a una "ambigüedad intencionada", aseverando que el Ejecutivo "ha conseguido delatarse" en su intención de ganar tiempo, a lo cual "estaría en su derecho si no fuera porque se prorrogan los Presupuestos para los aragoneses y se están dedicando a buscar un chivo expiatorio y culpable para explicar lo que está pasando".

La portavoz de Podemos ha hecho hincapié en que es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de presentar el proyecto de ley y ha señalado que con los datos ofrecidos este miércoles no se puede saber si el Ejecutivo ha incluido o no las cinco medidas planteadas por la formación morada, por lo que solo es posible "un acto de fe".

Ha opinado que "el problema es que Lambán no tiene claro qué quiere el PSOE" y que el presidente "no se ha sentado a hablar consigo mismo para ver qué quiere", de forma que "el problema no es la falta de diálogo con nosotros sino la absoluta falta de diálogo del PSOE consigo mismo".

