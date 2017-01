CHA pregunta qué proyecto presupuestario tienen "otras fuerzas" para "llegar a un consenso"

El portavoz parlamentario de CHA, Gregorio Briz, ha preguntado este jueves qué proyecto tienen "otras fuerzas" de las Cortes de Aragón para dialogar y "llegar a un consenso". Ha defendido el borrador de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017 presentado por el Gobierno regional.

En rueda de prensa, Gregorio Briz ha señalado que los Presupuestos "son necesarios para desarrollar el proyecto de izquierdas y aragonesista que se origina en los pactos" de investidura, recalcando que el avance recoge partidas para luchar contra la pobreza energética y la emergencia social, así como para impulsar los servicios públicos y aumentar la inversión: "Lo que pactamos" los Grupos de izquierda, ha dicho Briz, recordando que el acuerdo del 13 de septiembre sigue vigente. Ha advertido de que si no se aprueban continuará la prórroga de los de 2016.

Gregorio Briz ha hecho notar que cuando se registre el proyecto de ley en sede parlamentaria no se podrán movilizar partidas de un Departamento a otro, pudiéndose introducir, únicamente, "pequeñas enmiendas" dentro de cada sección.

A juicio de Gregorio Briz, "si realmente Aragón fuese la prioridad para todas las fuerzas políticas ya estarían negociando los Presupuestos y estarían casi aprobados", afirmando que "nos están quitando una gran oportunidad", rechazando las interpretaciones "torticeras o perversas".

Ha opinado que el PP está esperando que haya un acuerdo en el Congreso de los Diputados para "poder reproducirlo aquí" y ha dejado claro que "un pacto entre PSOE y PP no nos parecería adecuado y mucho menos que pudiera reproducirse en Aragón".

Cifras mejores

"Las cifras, objetivamente, se pongan los matices que se pongan, son mejores que las del año pasado", ha continuado el diputado de Chunta, quien se ha preguntado "cuáles son los motivos para que no se negocie este Presupuesto", planteando a los restantes grupos de la izquierda que "no podemos ponernos un parapeto y decir que no se va a cumplir nada". Ha avisado de que si continúa la prórroga de los Presupuestos de 2016 se perderán 100 millones en gasto social.

Ha referido que el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha hecho una estimación "rigurosa" de los Presupuestos Generales del Estado y los ingresos que llegarán a su través.

Briz ha hecho hincapié en una "bondad relevante" del avance, que contempla la recuperación de los niveles de gasto de 2012, lo que no había ocurrido desde el "austericidio del PP". Asimismo, ha destacado el aumento del gasto del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en un 11,11 por ciento y el incremento de la financiación para las comarcas.

