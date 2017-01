El Gobierno de Aragón apela a la responsabilidad de Podemos para aprobar el presupuesto

El Ejecutivo aragonés señala que ha "hecho los deberes" al presentar el borrador de presupuestos en el que inciden en que se recogen las peticiones de Podemos, formación a la que apelan a su responsabilidad para aprobar estas cuentas que son "mejorables pero imbatibles". Si la formación no los apoya, se prorrogarán las cuentas de 2016.

El Gobierno de Aragón lo tiene claro. El borrador del presupuesto de la Comunidad de Aragón para 2017 "es mejorable pero imabatible socialmente porque hemos pensado en todos los servicios sociales", según ha explicado el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, quien ha incidido en que "para mantener las políticas sociales de 2016 es necesario aprobar el presupuesto de 2017".

Un documento del que ha incidido que es "compatible" con los compromisos que se asumieron para la investidura del socialista Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón. "Es difícil que las fuerzas de izquierda no se sientan identificadas. Otra cosa es que haya que negociar".

Y, precisamente desde el Gobierno de Aragón, se está en disposición de establecer esa negociación con Podemos, formación de la que se precisa el apoyo para que el borrador del presupuesto de la comunidad aragonesa, que se ha presentado hoy, salga adelante en las Cortes aragonesas.

Para conseguir el apoyo de la formación violeta, el consejero de Presidencia, Fernando Guillén, ha señalado que se recogen las "primeras cuestiones que plantearon", además de hacer un llamamiento a Podemos para que "se sienten con nosotros" porque sino se va defraudar "el cambio político que votaron los aragoneses. Se dan las condiciones de que es un presupuesto social".

Sin embargo, para que el presupuesto de Aragón salga adelante, el consejero ha explicado que solo se aprobarán con las fuerzas de izquierdas. De hecho, "si no hay acuerdo con las fuerzas de izquierdas se prorrogará el presupuesto de 2016. La abstención de Podemos no es suficiente. Nos gustaría tener ese apoyo y no la abstención".

