Más de 2.000 agricultores aragoneses se quedan sin los pagos de la PAC

UAGA denuncia que 2.155 expedientes de ganaderos y agricultores en la comunidad aragonesa están bloqueados y sin pagar. Desde el Gobierno de Aragón se incide en que este pago es un adelanto de las ayudas al que las autonomías no tienen obligación y aseguran que los expedientes se resolverán en los primeros meses de este año.

Si hace justo un año, 2.500 agricultores y ganaderos aragoneses no habían percibido el pago de la PAC de 2015, ahora son un total de 2.155 los expedientes bloqueados y sin pagar en relación a la PAC 2016.

Una situación que ha denunciado UAGA y que se ha producido a pesar de que se ha abonado una mayor cantidad de dinero, que se cifra en alrededor de 320 millones de euros.

Además, a todo ello, hay que sumar que hay agricultores y ganaderos que han recibido una parte del pago, pero no la cantidad total que les corresponde.

La organización UAGA, que achaca principalmente el problema a trámites administrativos, se ha reunido con el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón con el fin de exigir la inmediata resolución y el pago de los expedientes, ya que las fechas de pago que se proponen desde el Ejecutivo aragonés se corresponden con los meses de abril y junio.

Un período hasta el que la organización agraria considera que no pueden esperar los agricultores y ganaderos, proponiendo que sea a mitad de febrero la fecha de abono de las ayudas.

Desde UAGA recuerdan que en la última reunión entre la comisión ejecutiva de esta organización agraria y el consejero de Agricultura aragonés, que tuvo lugar el 13 de diciembre, el Gobierno anunció el pago inmediato de la Indemnización Compensatoria, al 100% en zonas de montaña y al 75% en el resto, si bien no ha sido así por lo que también se exige su pago inmediato.

UAGA señala también que las ayudas PAC "no son unas ayudas al sector agrario por nada, sino que son las que permiten adquirir los insumos, las que permiten la contratación de trabajadores, las que hacen posible el pago de numerosos gastos como la energía, las derramas y cánones, amortizaciones... ya que los precios percibidos no llegan en muchos sectores a cubrir los costes de producción".

Además, inciden en que muchos profesionales del sector tienen que recurrir a pedir adelantos de las cantidades a la entidad bancaria para poder hacer frente a los gastos, siendo a final de año cuando se hace la amortización.

Pagos a principios de 2017

Ante las críticas de UAGA, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón ha manifestado que "cuando se habla del pago de las ayudas, en realidad se está hablando del adelanto de las ayudas, puesto que el plazo de pago está establecido hasta junio de 2017" por lo que afirman que ningún agricultor se ha quedado sin percibir las ayudas. Además, aseguran que las comunidades autónomas no tienen obligación de realizar estos adelantos.

También explican que el número de agricultores que no ha recibido el pago de las ayudas es pequeño sobre el total de solicitantes, no habiendo sido posible hacer los abonos por causas que no están solo relacionadas con el proceso administrativo que realiza el departamento.

Entre otros motivos, alegan la falta de autorización del pago por parte del Ministerio de Agricultura y los controles a campo a los que deben someterse los agricultores y ganaderos, que no se han terminado todavía.

Desde el departamento también han indicado que los expedientes bloqueados, que tengan derecho a la ayuda, percibirán el pago en los primeros meses de 2017, recibiendo las cantidades dentro de los plazos establecidos.

