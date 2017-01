El PP pide la dimisión de Cubero "por mentir" sobre el informe desfavorable para municipalizar el 010

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido la dimisión del consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, "por mentir a los ciudadanos" tras conocerse que disponía del informe desfavorable de la Intervención para municipalizar el servicio del 010 cuando hace un día "lo había negado". Desde el PSOE también se ha criticado que no se diera a conocer el informe.

Azcón ha anunciado que de no producirse la renuncia de Cubero, "que ya había perdido hace tiempo la credibilidad, pero hoy ha perdido la honestidad como político", el Partido Popular pedirá su reprobación en el próximo Pleno.

Asimismo, ha pedido que un informe de los servicios jurídicos evalúe la manera más rápida y eficaz para resolver el problema del servicio 010 y de sus trabajadoras, que "se comprueba que, como advirtió el Partido Popular, han sido manipuladas por la visión sectaria y los intereses ideológicos de Cubero".

Azcón ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que los servicios jurídicos deberán informar sobre la posibilidad de resolver el concurso con las ofertas ya presentadas para saber si el concurso publico "después de todas las chapuzas de ZEC es válido en esos términos y sino convocar uno nuevo".

Estas declaraciones se han producido después de que la oposición haya provocado la suspensión de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura del Ayuntamiento en la que Cubero informaba de los Presupuestos de 2017 en el área de Servicios Públicos y Personal.

A su parecer, los hechos son "extraordinariamente graves" y ha precisado que desde el PP los mensajes a lanzar son tres. Por un lado que Cubero tiene que dimitir y sino el PP presentará su reprobación en el pleno porque "sabíamos que había perdido su credibilidad, pero hoy ha perdido su honestidad que le impide seguir con sus funciones en el Ayuntamiento porque no puede ser que la ocultación de la información sea la regla de funcionamiento en este Ayuntamiento".

Son un problema

Otro de los mensajes del PP es que "el mito no existió, pero si alguien creía que ZEC era transparente se tiene que desengañar porque ZEC oculta la información cuando le interesa para que la ciudadanía no conozca las chapuzas que hace en el Gobierno de Zaragoza".

Asimismo, ha recordado que el PP "denunció que se utilizaba a las trabajadoras del 010 y nos les preocupa que el servicio público funcione y creo que es lo más importante".

El tercer aspecto que ha mencionado es el "mensaje ideologizado y sectario de ZEC en la remunicipalización que supuso la huelga de cuatro meses del autobús y lo único que hace es empeorar el funcionamiento de los servicios públicos".

A su juicio, el equipo de gobierno de ZEC "so es la solución sino que es el problema porque no están en aportar soluciones, sino que crean problemas", ha zanjado.

Un obstáculo

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha asegurado que el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, "es un obstáculo" para aprobar el presupuesto de 2017.

Aparicio ha trasladado esta apreciación después de que la acción política de los socialistas "haya permitido desvelar" que Cubero, ha ocultado desde el pasado 23 de diciembre, un informe de Intervención contrario a la municipalización del 010.

Tras constatar que el edil de Zaragoza en Común (ZeC) "ha mentido a los concejales, a los medios de comunicación y a las trabajadoras del 010", la concejal socialista ha reiterado que Cubero es un "obstáculo para la aprobación del presupuesto y para la gobernabilidad de la ciudad".

La existencia del informe del interventor desfavorable a la municipalización del 010 se ha constatado este miércoles en la comisión de debate de presupuestos de Servicios Públicos, cuando la portavoz socialista del área, Marta Aparicio, ha preguntado directamente al interventor.

Aparicio ha señalado la importancia de definir la plantilla y el futuro de los servicios que quiere municipalizar Alberto Cubero para aprobar el presupuesto y ha preguntado de manera directa a la Intervención municipal, quien constató la existencia del documento, que se entregó antes de la celebración del último Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, el 23 de diciembre.

Tras esta respuesta, Aparicio ha solicitado la suspensión de la comisión de Servicios Públicos y ha tildado de "increíble, vergonzosa y preocupante" la manera de proceder de Cubero, al considerar que "gobierna la institución desde la ocultación y la mentira".

Por eso, ha reiterado que Cubero es "el verdadero obstáculo para la aprobación del presupuesto y para la gobernabilidad de la ciudad", al argumentar "hoy ha sido la ocultación del informe de Intervención, pero también ha estado detrás de la dudosa gestión de las compensaciones a la adjudicataria de la bici pública o de la huelga más larga del bus urbano".

Aparicio ha concluido al señalar que Cubero "debería reflexionar sobre su papel dentro del Gobierno de la ciudad", ha indicado el PSOE en una nota de prensa.

Derechos sociales

Previamente, en el debate de presupuestos de Derechos Sociales, la socialista Lola Campos ha calificado las cuentas de "poco transparentes y poco realistas".

A juicio de la socialista, el área que dirige Luisa Broto sigue gestionando "sin rumbo" las cuestiones que tienen que ver con el empleo, apuesta por políticas asistencialistas y no acomoda las cifras de 2017 a las cuantiosas ayudas que llegan desde el Gobierno de Aragón a través del IAI.

De la misma manera, ha opinado Campos que las políticas en materia de vivienda son "opacas y arbitrarias". Además ha censurado las maniobras que se realizan con los convenios, "cambiándolos de sitio, pero sin cumplir los acuerdos alcanzados el año pasado con las fuerzas de la izquierda".

Sin motivos

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha criticado la ocultación del informe de Intervención del servicio del 010, pero ha considerado que "no hay motivos para frenar su municipalización".

Asensio ha calificado de "injustificable" que el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, haya ocultado desde el 23 de diciembre el informe de intervención sobre el proceso de municipalización de las trabajadoras del servicio 010. "En esta fecha, según ha afirmado el Interventor, fue entregado al Gobierno el documento y se ha preguntado "por qué no se envió a los grupos municipales".

En una nota de prensa, ha señalado que "si continúa con esta gestión, el señor Cubero va a agotar todas las posibilidades de municipalizar cualquier servicio en este Ayuntamiento", ha advertido Asensio, quien siempre ha apostado que la vía adecuada pasa por "realizar estudios de viabilidad técnica, jurídica y económica de la remunicipalización de las contratas externalizadas que vayan venciendo".

Según el portavoz aragonesista, "este informe de intervención sobre la remunicipalización del 010 debía haberse hecho público desde el momento en que fue entregado al Gobierno y se ha preguntado "a qué tiene miedo Cubero".

Asensio ha señalado, tras un primer análisis, que el informe no impide la municipalización del servicio del 010. "Únicamente plantea una serie de condicionantes que tienen que ver con la necesaria dotación económica y la modificación de la plantilla municipal". Por tanto, "no hay motivos para no haber hecho público este informe", ha opinado.

Finalmente, Carmelo Asensio ha considerado que los grupos municipales "no se merecen esta falta de transparencia", para dejar claro que "quienes menos se merecen esta actitud son las trabajadoras del 010". Por otro lado, ha lamentado las consecuencias que pueda tener este hecho "en las ya de por sí complicadas negociaciones del Presupuesto para 2017".

PUBLICIDAD