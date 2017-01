Nace Fotolitic para imprimir fotos desde WhatsApp

Los emprendedores Alba Crivillé y Daniel Amieva han creado Fotolitic. Una empresa oscense que ha desarrollado un sistema novedoso para imprimir fotos desde dispositivos móviles de forma directa y sencilla a través de WhatsApp. Una iniciativa que ha sido seleccionada por la plataforma Platzi para que puedan viajar a Silicon Valley y optar a rondas de inversión.

Hoy en día es habitual hacer fotos con dispositivos móviles y no sólo de los tan famosos selfies. Sin embargo, a veces las imágenes pueden borrarse del terminal, aunque sea por accidente, y su impresión no siempre es fácil. Una situación ante la que nació Fotolitic con el fin de dar respuesta a estos casos reales, puesto que la idea surgió precisamente de la propia experiencia.

"Fotolitic empezó porque mi madre tuvo un problema con las fotos de mi sobrino, que se le borraron del móvil. Además, cuando las vas a imprimir desde el móvil, en el mercado no había ninguna plataforma sencilla para imprimirlas", siendo necesario descargarse o instalarse aplicaciones o acceder a plataformas para subirlas..., según explica Alba Crivillé, fundadora de Fotolitic junto con Daniel Amieva, a elEconomista.es

De esta manera, comenzaron a idear un sistema que permitiera poder imprimir las fotos de forma sencilla y "pensamos en WhatsApp porque todo el mundo lo tiene y también lo utilizan las personas mayores".

Este sistema novedoso que emplea Fotolitic es muy sencillo, puesto que tan solo se necesita WhatsApp para enviar las fotos que se quieren imprimir y el número de teléfono de Fotolitic. Además, igualmente existe para contactar un formulario web en el que hay que indicar el nombre y el número de teléfono.

"Nos ponemos en contacto con WhatsApp y, una vez se ha contactado, se envían las fotos para imprimir a través de él, de manera que no hay que instalar ninguna aplicación ni subir las fotos", añade Alba Crivilllé, quien explica que "luego avisamos de que ya están y se envía el link con el formulario para la dirección de envío y de pago, que se puede hacer con tarjeta de crédito o bien por PayPal".

Una vez efectuado el pago, "las fotos -se pueden imprimir en paquetes de 15 o 30 imágenes-, se ponen en cajas personalizadas y llegan directamente al buzón de casa" de la dirección que se ha indicado, siendo posible remitirlas a una persona como un regalo.

Fotolitic, que realiza todo el proceso de impresión desde Huesca -ciudad en la que ha nacido la iniciativa-, imprime cualquier tipo de fotografías, incluso las retocadas o las que incorporan filtros, siendo tan solo preciso que tengan un mínimo de calidad como que no estén borrosas. "Nunca hemos encontrado ninguna foto que no podamos imprimir pero, en el caso de que no fuera posible, contactaríamos con la persona".

Este sistema, que permite imprimir fotos en tamaño es de 10 x 10 (tipo Polaroid), tiene además la ventaja añadida de que puede funcionar con cualquier tipo de terminal y con independencia del sistema operativo porque el proceso se realiza por WhatsApp y "no hay que instalar nada que sea compatible".

De Huesca a Silicon Valley

La idea de Fotolitic ha sido seleccionada por Platzi -una de las mayores plataformas de aprendizaje online en Latinoamérica-, que destaca a las mejores startups, habiendo premiado esta iniciativa oscense de entre más de 300 iniciativas empresariales de España y Latinoamérica.

Los dos emprendedores viajarán próximamente a Silicon Valley para conocer otras empresas y cómo se trabaja en esta "cuna del emprendimiento", además de poder contar con mentorización para su proyecto y entrar en contacto con posibles inversores.

"Estamos muy contentos y emocionados. Emprender es algo complicado y requiere mucho esfuerzo", aunque Alba Crivillé reconoce que por su experiencia previa, como diseñadora gráfica y en marketing online, le ha resultado más fácil realizar todo el proceso relacionado con la idea de negocio.

Ahora, los siguientes pasos, además de disfrutar de ese viaje a Silicon Valley, se centran en invertir en tecnología "porque ahora todo el proceso lo hacemos de forma manual y lo queremos automatizar". Además, tampoco se descarta dar el salto internacional e impulsar su actividad para lo que forman parte de la primera convocatoria en Zaragoza de Founder Institute para proyectos emprendedores.

