Juan José González: El emprendimiento social tiene un doble reto

Sólo el 0,5% de las iniciativas emprendedoras que se ponen en marcha se corresponden con el emprendimiento social, a pesar de ser un nicho de oportunidades. Sin embargo, iniciar una actividad empresarial en este ámbito es más complicado porque se tiene un doble reto: el impacto social y ser sostenible económicamente.

En la actualidad, solo el 5% de las personas con edad activa se lanzan a emprender, porcentaje que desciende hasta el 0,5% en el caso del emprendimiento social en el que, si bien es cierto que hay más dificultades para emprender, "es bonito", según ha explicado Juan José González, fundador y CEO de Helping Marketing for Good durante su conferencia "Emprender para ayudar: Innovación y Transformación Social", que ha impartido en ESIC en Zaragoza, a elEconomista.es

Y un caso de éxito es su empresa de emprendimiento social, Helping Marketing for Good, en la que trabaja en diferentes áreas como, por ejemplo, infancia, personas, mayores, discapacidad, medioambiente... y con la que se constata que se puede ser emprendedor social, aunque no es fácil porque se tiene "el doble reto" de tener un impacto social, pero también de ser sostenible económicamente.

"Tener la empresa saneada es una locura diaria. No es fácil en el ámbito social en el que es más complicado", aunque en esta dificultad hay, sobre todo, un problema cultural como el que puede producirse cuando se trabaja con una entidad social en la que sus acciones se llevan a cabo con voluntarios, aunque no todas las acciones pueden acometerse con ellos. "Mi punto de vista es abordar siempre todo con una estrategia", pero por ejemplo "la sociedad no aceptaría un anuncio de Cáritas o que contratase a un directivo de una compañía. Es un problema cultural".

Pese a ser más difícil emprender en el ámbito social, el CEO de Helping Marketing for Good ha animado a seguir este camino. "Mucha gente se ha hipotecado para comprar una vivienda, pero pocos para montar un negocio. Es un problema de mentalidad. En otros países, como Estados Unidos, la situación está equilibrada".

Y, para quienes opten por emprender, unos consejos. El primero de ellos es elegir un buen momento. "Cuando se tiene 40 años, la curva profesional decrece. Los directivos son cada vez más jóvenes, en las empresas solo hay un CEO, el mercado laboral te expulsa... Puede ser un buen momento para emprender porque se tiene conocimiento y experiencia".

Además, se debe elegir muy bien un socio, "es lo más difícil", así como vigilar bien la cuenta de resultados "que es difícil mantener saneada" y las finanzas. A todo ello hay que añadir ser perseverante porque "hay empresas que han fracasado 19 veces para tener éxito en la número 20".

La sostenibilidad en la empresa

Y, por supuesto, se debe optar por un modelo sostenible y apostar de lleno por la sostenibilidad. Un concepto sobre el que ha realizado una reflexión sobre lo que pasa en el mundo, "que hay que cuidarlo, aunque parezca bonito, pero hay problemas sociales", que se deben solucionar y paliar.

"Desde 1800, la población mundial se ha multiplicado por siete y los recursos naturales no crecen igual que la población mundial. El problema viene de cuántos seremos y si estamos preparados para multiplicar por 14 la población. Se aprovechan los recursos sin tener un plan estratégico" y "no se debe hipotecar el futuro por el presente".

Ante esta situación cada vez más las empresas y los emprendedores están apostando por las sostenibilidad porque "el crecimiento no está en Internet, sino en la sostenibilidad". Una importancia creciente que está llegando a diversas esferas de la empresa como el Marketing 3.0, unido a la responsabilidad de la empresa.

"Antes una marca quería ver qué hueco tenía en la mente de un consumidor, mientras que ahora se fija en el que ocupa en el corazón" de la persona. "Las empresas son más responsables y tienen que ir hacia estrategias más sostenibles", devolviendo una parte a la sociedad.

