La producción final agraria crece el 4,6% en Aragón

La producción final agraria se ha situado en 3.285 millones de euros en 2016, lo que supone una aumento del 4,6% en relación al año 2015, que se cerró con 3.140 millones de euros, según datos del balance agrario de UAGA. En ella destaca el especial peso del sector ganadero, que concentra más del 62,07%, sobre todo, del sector porcino. Son los principales datos de este año del campo aragonés, que arrojan un balance desigual por cultivos, pero con los que se constata la importancia de este sector para la actividad económica y para la generación de empleo. Entre los próximos retos, dar más valor añadido a la producción y recuperar ayudas ambientales dentro de unos presupuestos que deben ser más generosos con el sector primario.

UAGA ha presentado su balance del sector agrario en 2016. Un año que puede resumirse por la buena cosecha de cereales, los precios hundidos en cultivos herbáceos y producciones ganaderas y por la parálisis en las administraciones, así como por un aumento del 4,6% de la producción final agraria, que se ha situado en 3.285 millones de euros frente a los 3.140 millones de euros del año anterior.

Una producción agraria que depende en un 37,93% de la actividad agrícola, mientras que el 62,07% restante es aportado por el sector ganadero, destacando dentro de este subsector el porcino, que representa el 25,66% y cuyo peso sigue creciendo a nivel económico y de empleo.

"Es un sector muy importante, pero se echa de menos que no se mate y se saque un mayor valor añadido a esta producción y que solo se engorde" en Aragón, según ha explicado José Luis Iranzo, de la Comisión Ejecutiva de COAG.

Los datos del balance agrario de 2016 también ponen de manifiesto el importante peso que tiene el sector agrario dentro de la economía aragonesa como motor de actividad y también en la generación de empleo. De hecho, este año ha habido un 3,28% más de personas contratadas y la actividad agrícola, pese a ser estacional, no solo ha mantenido los empleos, sino que se ha producido un incremento con un total de 21.803 trabajadores de media en junio y 20.572 en julio en 2016.

A pesar de estas cifras y del peso económico, el sector se ha visto afectado por una serie de medidas como la continuación de las consecuencias del veto ruso en subsectores como el de la fruta, cuyos efectos se han comenzado ligeramente a minimizar con la búsqueda de mercados alternativos, pero que siguen suponiendo entre el 10% y el 15% de la renta de los productores de frutas y hortalizas. "No hay que permitir que ninguna negociación repercuta en el campo" de manera negativa y que "no haya un plan B ni en la Unión Europea ni en España".

Los agricultores y ganaderos en este ejercicio también han tenido que hacer frente a otra serie de handicaps como "el desastre en los pagos de la PAC" y "el desconcierto que se ha transmitido" al sector, siendo los jóvenes los principales afectados porque "muchos se van a incorporar y no cobran la PAC hasta abril y no puede ser que no reciban los ingresos que necesitan".

Además, en este ejercicio, también se han reducido en torno al 50% las ayudas agroambientales de las que se reivindica una mayor dotación económica de cara a los presupuestos de 2017, así como la habilitación de ayudas a la ganadería extensiva. "El Gobierno de Aragón no ha estado a la altura de las circunstancias".

Desde UAGA también se considera conveniente que se continúe con el apoyo a los seguros agrarios porque "ahora hay una mayor concienciación y si se retira ese apoyo se volverá atrás", además de incidir en la necesidad de que se apueste por las inversiones en I+D y en que Aragón disponga de una política propia para solventar situaciones de emergencia como, por ejemplo, la que está afectando al sector cunícola.

"No puede ser que el Gobierno de Aragón no tenga ninguna herramienta" para estos casos y que los presupuestos "sean tan ajustados que no lo contemplen. Tiene que haber un fondo de contingencia". No obstante, también urgen a la aprobación de los presupuestos de Aragón de 2017 porque "si se prorrogan sería un desastre".

Estas son las principales líneas que se demandan desde el sector para un año 2017 en el que se espera crecimiento dentro de un contexto de precios volátiles y en el que se confía en que el Magrama comience a operar tras haberse formado Gobierno central para "ver qué línea va a seguir en temas como las ayudas agrícolas o la PAC sobre la que ya varios países están debatiendo y que el Ministerio haga su propuesta de hacia donde va a llevar a la agricultura y ganadería".

PUBLICIDAD