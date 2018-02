Ayman Hariri, el multimillonario libanés detrás del éxito viral de Vero

Cuando Ayman Hariri, el hijo del primer ministro libanés, Rafic Hariri, asesinado el 14 de febrero de 2005, concibió Vero en 2015, esta red social en pañales tenía como objetivo acabar con la frustración de este multimillonario con el asedio publicitario de gigantes del sector como Facebook o Instagram. Precisamente, el nuevo algoritmo que gestiona la red social de fotos y que Mark Zuckerberg compró por 1.000 millones de dólares en 2012, podría estar detrás del éxito viral que Vero experimenta en los últimos días.

Un ascenso sorprendente para una aplicación que sólo logró alcanzar el puesto 45 en la categoría de redes sociales de la App Store hace poco menos de tres años antes de desaparecer del ranking. Recordemos que la tienda de aplicaciones de Apple sólo incluye en sus listados a las 1.500 aplicaciones más populares de sus distintas categorías. Sin embargo, la semana pasada, Vero pasó de ocupar el puesto 566 del ranking a liderarlo en poco más de cuatro días, según datos de la consultora App Annie de los que se hace eco el portal Mashable.

De hecho, según proyecciones de Sensor Tower, pasará de haber acumulado cerca de 600.000 descargas acumuladas desde su lanzamiento (App Store y Google Play) a generar mas de medio millón de descargas diarias. En estos momentos, Instragram cuenta con más de 500.000 posts con el tag #VERO, donde muchos usuarios promocionan su cuenta en esta nueva red social entre sus seguidores.

Otras redes sociales como Ello, Peach o Sarahah, también vivieron momentos de cierta euforia en el pasado pero su poder se desvaneció pronto, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos momentos Instagram cuenta con más de 800 millones de usuarios activos y Facebook con cerca de 2.200 millones. Sin embargo, no todos los intentos han estado respaldados por un inversor como Hariri, con una fortuna aproximada de 1.330 millones de dólares, según Forbes.

Dicho esto, Hariri y Vero cuentan en estos momentos con cerca de un millón de usuarios, una cifra que no supone siquiera una china en el zapato de Facebook e Instagram. Aún así, este empresario, casado y con tres hijos, considera que su red social cuenta con una gestión "más madura" donde "no se hará lo que haga falta para ganar usuarios", dijo el año pasado en una entrevista con la web de la CNBC.

En lugar de tratar de llegar a un público masivo, Vero apunta a una audiencia más mayor y más exclusiva. "Todos hacen aplicaciones para los niños. ¿Les encantará a los chicos? Se hacen ese tipo de preguntas... pero nosotros pensamos de forma más madura, no solo tratamos de atraer usuarios", señaló Hariri.

Hariri, de 39 años y hermano del primer ministro libanés, Saad Hariri, es uno de los individuos más acaudalados del Líbano y en 2016 ocupó el puesto 1.476 en la lista de multimillonarios de Forbes. También fue uno de los principales gestores de la constructora Saudi Oger, la fuente principal de la fortuna familiar, que echó el cierre el año pasado. El año pasado, Ayran vendió su participación del 42,24% en GroupMed Holding por 535 millones de dólares a OLT Holding.

Este multimillonario define a Vero como una aplicación social que permite a sus usuarios socializar de la misma manera que lo harían si estuvieran desconectados. No tiene anuncios, no cuenta con ningún algoritmo que altere los feeds de los usuarios y asegura no extraer datos de la misma forma que Facebook, ya que no cuenta con anunciantes ni publicidad.

Aunque la mayoría de otras aplicaciones similares también dieron sus primeros pasos sin anuncios, no contaban con la meta de avanzar hacia un modelo de pago por suscripción, un objetivo que sí tiene Vero. El primer millón de suscriptores acceden a la aplicación de forma gratuita y el resto tendrá que pagar una tarifa mensual aunque el precio final no se ha dado a conocer todavía.

