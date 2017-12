El éxito de Grindr y Tinder provoca el cierre de los bares gays en Londres

Imagen de Dreamstime

Londres ha perdido en la última década más de la mitad de sus bares y clubes LGTBI. En concreto, ha pasado de tener 125 locales en 2006 a tan solo 53 en la actualidad, según una investigación elaborada por el Urban Laboratory at University College London.

Estos negocios se han enfrentado a numerosos obstáculos desde entonces. Por un lado, el incremento de los precios del alquiler han mermado su rentabilidad. La prohibición de fumar desde 2007 también afectó a la clientela. Y el auge de las aplicaciones para ligar como Grindr o Tinder han puesto otro clavo en el ataud de estos locales.

Este tipo de aplicaciones han tenido gran éxito entre los hombres homosexuales, que han adoptado rápidamente esta tecnología, según un estudio de Match.com recogido por FT. En concreto, el 70% de las nuevas relaciones entre gays comienzan online, muy por encima del 50% que se registra entre los hombres heterosexuales.

Cambia la forma de conocer gente

"Las aplicaciones de citas han cambiado la forma de conocer a otras personas", insiste James Lindsay, director ejecutivo de RVT, en declaraciones a Financial Times. "Ya no hace falta ir a un bar gay a conocer gente cuando Grindr, Tinder, etc. te permite conocer a alguien fácil y rápido y quedar en un lugar acordado, lejos de un bar o un club", sentencia.

Antes de internet, muchas personas homosexuales se congregaban en bares, clubes o saunas LGTBI. Pero hace años, sobre todo en los países occidentales, la discriminación para este colectivo ha ido disminuyendo, por lo que los locales y los barrios gays han perdido parte de su atractivo. "Nadie lloró por las saunas gay, que experimentaron un declive importante cuando las expresiones de afecto de mismo sexo en público se legalizaron, o cuando los bares gay empezaron a abrir a pie de calle", explica Oriyan Prizant, analista de Canvas8. "Lo mismo ocurre ahora: los hombres homosexuales en particular se reunen socialmente en otro lugar", concluye.

PUBLICIDAD